LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ! e-KYC ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ିଲା, ହେଲେ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ରୁ ବଢ଼ୁଛି ଅସୁବିଧା
ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ, ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍; ଆପ୍ ଓ ସର୍ଭର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା, ସମାଧାନ ଦାବି।
Published : August 17, 2026 at 8:06 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରୋଇ LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ e-KYC କରାଇବାର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ (OMCs) ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭୂମିସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା କମିନାହିଁ। ସର୍ଭର ଡାଉନ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଫେଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ହୋଇଛି।
- କ’ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ?
‘ଦ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, e-KYC ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ଜାରି ରହିଛି। ସରକାରୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ନକରିବା, ବାରମ୍ବାର ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହେବା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି।
ଅର୍ଥାତ୍ କାଗଜପତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହର ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୋଇପାରିନାହିଁ।
- ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍
ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ LPG ଗ୍ରାହକ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ e-KYC କରାଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ ପାଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାଉଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭର କାମ କରିବ କି ନାହିଁ, ତାହାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ।
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୂରା ଦିନ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ e-KYC ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଉଛି।
- ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା e-KYC ନକଲେ କ’ଣ ହେବ?
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା e-KYC ନହେଲେ LPG କନେକ୍ସନ୍ ସିଧାସଳଖ ବ୍ଲକ୍ କିମ୍ବା ବାତିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ e-KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ LPG ସବ୍ସିଡି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସବ୍ସିଡି ବିନା ଦାମରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଫଳରେ ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ।
- ଭିଡ଼ ଓ ସର୍ଭର ସମସ୍ୟାରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ?
- ୧. ରାତି କିମ୍ବା ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର e-KYC କରନ୍ତୁ
ଦିନ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ରେ e-KYC କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ସର୍ଭର ଉପରେ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାତି ୧୧ଟାରୁ ସକାଳ ୬ଟା ମଧ୍ୟରେ e-KYC କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ।
୨. ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ
e-KYC ପାଇଁ ପ୍ରତିଥର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘରକୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଆସିବା ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଡିଭାଇସ୍ରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଦେଇ e-KYC କରାଇପାରିବେ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ ଲାଗୁଥିବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।
୩. ସଠିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ମୋବାଇଲ୍ରେ e-KYC କରିବା ପାଇଁ ନିଜ LPG ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ Google Play Storeରୁ UIDAIର Aadhaar FaceRD ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
LPG e-KYCର ପୂର୍ବ ଶେଷ ତାରିଖ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାତ ଦିନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତେବେ ସର୍ଭର ଓ ଆପ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର e-KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଭଲ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ LPG ସବ୍ସିଡି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ।