୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସାରନ୍ତୁ LPG ସଂଯୋଗର e-KYC, ନଚେତ୍ ସବସିଡି ବନ୍ଦ ସହ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବଜାର ଦର
e-KYC ନ କରିଥିବା ଘରୋଇ LPG ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସବସିଡି ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଶେଷ ତାରିଖ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି।
Published : August 7, 2026 at 7:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ LPG ଗ୍ୟାସ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି (e-KYC) କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଇ-କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଘରୋଇ ରିହାତି ଦରରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
- ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କ’ଣ ହେବ କ୍ଷତି ?
ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କମର୍ସିଆଲ୍ (ବଜାର) ଦରରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY)*ର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ।
ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ନ ଥିଲେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ ରିଫିଲ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ବୁକିଂକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଜାରରୁ ନକଲି ଓ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଟାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସବସିଡିର ଲାଭ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
- ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏବେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ e-KYC ବାକି
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ LPG ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜର ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଫୋନ୍ କଲ୍, SMS ଏବଂ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶେଷ ସମୟରେ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ।
- ଘରେ ବସି ଏଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା
୧. ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଓ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ e-KYC କରିପାରିବେ
'IndianOil One' ଆପ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ (HP Pay, Hello BPCL)ର ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିଜ ପରିଚୟ e-KYC କରିପାରିବେ।
୨. ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ e-KYC କରିପାରିବେ
ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଗ୍ୟାସ ପାସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ (ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ) ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଇ ଇ-କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ।
୩. ଡେଲିଭରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ e-KYC କରିପାରିବେ
ସିଲିଣ୍ଡର ଡିଲିଭରି କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଅଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇପାରିବେ।
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ।