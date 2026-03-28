ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ...

ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅଫର୍ । କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ମାଗଣାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 5:10 PM IST

ଚେନ୍ନାଇ (ଅନେକାଲ୍): କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ମାଗଣାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ଯାହା ହୋଟେଲ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ତାମିଲନାଡୁର ଇରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଆମ୍ମୟୀ ମେସ୍ ନାମକ ଏକ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ, କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ମାଗଣାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ । ଯାହା ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ହୋଟେଲ୍ ବାହାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଇ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୂରଣ କରିବୁ ।" ଅଫର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗୋଟିଏ କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ 30 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ମାଗଣା ପାଇବେ, ସେହିପରି ଯଦି ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ।

ଏନେଇ ହୋଟେଲ୍ ମାଲିକ କ୍ରିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଆମର ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ । ସୀମିତ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ।ଏପରିକି ଆମେ ସପ୍ତାହର ଜଳଖିଆ ବନ୍ଦ କରିସାରିଛୁ । ଏଲପିଜିର ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଭ ବିଷୟରେ କମ୍ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମନେହୁଏ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପିଏନଜିକୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ, ପ୍ରଭାବିତ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ: ବଜାରରେ ମିଳୁନି ମନ ପସନ୍ଦର ମିଠା !

