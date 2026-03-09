ବଦଳିଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମ; ଏଣିକି 25 ଦିନ ନହେଲେ ମିଳିବନି ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଗଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମ । ଏଣିକି ନୂଆ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ରହିବ କେତେ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ?
Published : March 9, 2026 at 8:08 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ/ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଧିରେ ଧିରେ ଘନିଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି । LPG କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର LPG ବୁକିଂ ଅବଧି 21ରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ 55 ଦିନରେ ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନରେ ବୁକିଂ ହେଉଥିଲା । ଏପଟେ LPG ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ଏଲପିଜିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।
Govt Sources say -— ANI (@ANI) March 9, 2026
On LPG:
*In order to stop hoarding and black marketing, LPG booking period has been increased from 21 to 25 days
*There were instances where people who were earlier booking LPG cylinders in 55 Days has started booking LPG cylinders in 15 days.
*Govt has… pic.twitter.com/NMaEJTqADy
LPG ବୁକିଂ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି-
LPG ବୁକିଂର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ବୁକିଂର ଅବଧି ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର-
ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଦରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ । ଦେଶର କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍ ଅଭାବ ନାହିଁ । ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ ଦେଇ ତେଲ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି । ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (ATF)କୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା ମଧ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।