ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ମନା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନମାନିଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ପ୍ରେମପକ୍ଷୀ
ହରିୟାଣାର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ରୋକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ସହ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ।
Published : September 22, 2026 at 3:04 PM IST
ହିସାର(ହରିୟାଣା): 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ସ୍ବଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ । ସମ୍ବିଧାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ହେଲେ ଗାଁରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଘରୁ ଲୁଚି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ । ଏଠି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ମନା...ନିଷ୍ପତ୍ତି ନମାନିଲେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର ହେବେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ । ହରିୟାଣାର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
ଗାଁର ପୁଅ ଝିଅ, ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ-ଭଉଣୀ:
ଆର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଁର ପୁଅ ଗାଁର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ଏଥିରେ ଗାଁର ସମ୍ମାନରେ ଆଘାତ ଆସୁଛି । ଗାଁର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଗାଁରେ କେହି ବି ଏପରି କରିବେ ତାହାକୁ ସ୍ବୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ତରଫରୁ ଏକ କମିଟି କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ।
ଏଠି ପ୍ରେମ ବିବାହ ମନା !
ବିଜେପି ନେତା ହନୁମାନ ବର୍ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ବାହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ପୁଅ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏହି ବିବାହକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା । ସରପଞ୍ଚ କୁଳବନ୍ତ ସୋଖଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ପ୍ରେମ ବିବାହ ବା ଲଭ ମ୍ୟାରେଜକୁ ବ୍ୟାନ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ।
‘ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେପରି ନନିଅନ୍ତୁ । ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ । ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନିଆଯିବ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନେ ସହମତି କି ନାହିଁ ।’ ~ ବିଜେପି ନେତା ହନୁମାନ ବର୍ମା
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଳେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ରହିବ ନାହିଁ । ପରିବାରଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ ।
ତେବେ ଗତ ରବିବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ପ୍ରେମ ବିବାହ କରୁଥିବା ଯୋଡିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେବେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବନାହିଁ । ଗାଁରେ 2 ରୁ 3ଟି ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।