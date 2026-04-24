କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢେଇ ନୁହେଁ, ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ; ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାଇକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାମଲୁ
ଅର୍ଥାଭାବ ଭିତରେ ରୋଗ ସହ ଲଢେଇ ସାମୁଲଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିଛି । ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହତାଶାର ଛାପ ନୁହେଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫୁଟିଉଠୁଛି । ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କେହି ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ।
Published : April 24, 2026 at 8:37 PM IST
କବିରଧାମ(ଛତିଶଗଡ଼): ଭଲ ପାଇବାରେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ନ ଥାଏ..ଯୁକ୍ତି ନ ଥାଏ । ଭଲ ପାଇବା ଏକ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆବେଗ । ରାସ୍ତା ଯେତେ ଦୁର୍ଗମ ହେଉ, ଏ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବାଟବଣା ହୁଏନି । ବରଂ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦିଏ । ଛତିଶଗଡର ସାମଲୁ ମାର୍କମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ବିବାହ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ, ହାତ ଛାଡିବେନି ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ କର୍କଟ ରୋଗ ଧରିଛି, ଅନ୍ୟଟି ସାମଲୁଙ୍କ ହାତରେ । ସେ ହାତ ଧରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଦୁନିଆ ସହ ଲଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ।
ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ବାଇକକୁ ଆମ୍ବଲାନ୍ସରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସାମୁଲ । ସେଇ ବାଇକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଉଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ସାରିଦେଲେଣି, ସବୁ ସଂପତ୍ତି ବିକି ସାରିଲେଣି । ତାଙ୍କର ସବୁ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତଥାପି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିନାହାନ୍ତି । ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କେହି ନା କେହି ଦିନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏ ବିପଦରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇବେ ।
ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାର କବିରଧାମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାଇକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ ସାମୁଲ । ଆଶା ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତେ । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନ ଥିବାରୁ ଦେଖା ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।
ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଲଟିଛି ଜୀବନରେଖା
ଛତିଶଗଡ଼ର କବିରଧାମ ଜିଲ୍ଲା ବୋଦଲା ବ୍ଲକ ନାଗୱାହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସାମଲୁ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥାଇରଏଡ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ଏକଥା ଜାଣିବା ପରଠାରୁ ସାମଲୁ କର୍କଟ ସହ ତାଙ୍କର ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, "ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିପରି ଚିକିତ୍ସା ହେଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଏଇ ବାଇକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏପରି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏଇ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମର ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଛି । କାରଣ ଅଭାବ ବେଳେ ଏଇ ମୋଟରସାଇକେଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବହନର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ।"
ସାମଲୁ କହନ୍ତି, ‘ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସଂପତ୍ତି ବିକି ଦେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ 2ୟ ଥର ଚିନ୍ତା ବି କରିନି । ହେଲେ ରୋଗକୁ ହରାଇ ପାରିନି । ଘର, ଜମି, ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବିକି ମୁମ୍ବାଇ ନେଇଥିଲି । କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇ ନାହିଁ । ’
ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପରିବାର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଅର୍ଥାଭାବ ଭିତରେ ରୋଗ ସହ ଏ ଲଢେଇ ସାମୁଲଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି । ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହତାଶାର ଛାପ ନାହିଁ । ବରଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫୁଟି ଉଠୁଛି । ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କେହି ନା କେହି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରରେ ସାମଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସାଇ କୱାର୍ଦ୍ଧା କବୀରଧାମ କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ।
ସାମୁଲ କହନ୍ତି, ଏ ଲଢେଇ କେତେଦିନ ଚାଲିବ ମୁଁ ଜାଣେନି । ଖାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବନି । ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ମୋ ପରି ଅନେକ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମେ କଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁନାହିଁ ? ସାମୁଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ ?
