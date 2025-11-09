ଲଟେରୀ ବଦଳାଇଦେଲା ଭାଗ୍ୟ, ରାତାରାତି ଜିତିଲେ 240 କୋଟି
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯୁବକ ଜିତିଲେ 240 କୋଟିର ଲଟେରୀ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ।
Published : November 9, 2025 at 4:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୁହାଯାଏ ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ । ରାତାରାତି ଜଣେ କୋଟିପତିରୁ ଭିକାରୀ ପାଲଟି ଯାଏ, ଆଉ କିଏ କୋଟିପତି । ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ୟୁଏଇରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ଗୋଟିଏ ଲଟେରୀ, ଜ୍ୟାକପଟ୍ ସାଜିଛି । ରାତାରାତି 240 କୋଟିର ମାଲିକ କରିଦେଇଛି । ମା’ଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଥିବା ଏକ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ ଅନିଲ । ଆଉ ଏବେ ସେ ଲଟେରୀ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଛି । ଜିତିଛନ୍ତି 240 କୋଟିି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇଲା ଲଟେରୀ:
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଖମାମ ଜିଲ୍ଲା ଭିମଭରମ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲା ମାଧବରାଓ ଓ ଭୂଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁଅ ଅନିଲ କୁମାର । ଯିଏକି ୟୁଏଇରେ ସଫ୍ଟେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ନିକଟରେ ସେ ମା’ଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଥିବା ଏକ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ କିଣିଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ଲଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ଜିତାଇଛି 240 କୋଟି ଟଙ୍କା ।
ଅନିଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ:
ଅନିଲ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କିଛି ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ୟୁଏଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଏକ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ କିଣିଥିଲେ । ସେ ଭାବି ନଥିଲେ, ସେହି ଟିକେଟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ । ଅନିଲ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଜିତିବା ପରେ ପରିବାର ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ।
ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ଅନିଲଙ୍କ ମା’:
ଏନେଇ ଅନିଲଙ୍କ ମା’ ଭୂଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ପୁଅ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା । ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା । ସଟେନାପାଲ୍ଲୀରେ ପଲିଟେକନିକ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲା । ସେ ଲଟେରୀ ଜିତିବା ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।’
ଗାଁରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ:
ସେପଟେ ଅନିଲ ଲଟେରୀ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ଗାଁଲୋକେ କହିଛନ୍ତି, ଅନିଲଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର । ଅନିଲ ଲଟେରୀ ଜିତିବା ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ ।
ଚାରିଆଡୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ଏନେଇ ଅନିଲଙ୍କ ବାପା ବୋଲା ମାଧବରାଓ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାଟି ବେଳୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ଅନିଲ । କିଛି ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ଦୁବାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଆଉ ସେ କଲ୍ କରି ଲଟେରୀ ଜିତିଥିବା କଥା ଜଣାଇଥିଲା । ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି । ଏପରିକି ଅନିଲର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଫୋନ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।’