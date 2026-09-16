ରାଜସ୍ଥାନର ନାମ୍ବାରେ ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଓ କାର ଧକ୍କା, 4 ମୃତ
ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ।
Published : September 16, 2026 at 1:17 PM IST
କୁଚାମନ: ରାଜସ୍ଥାନର ନାମ୍ବା ସହରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହ ଡ୍ରାଇଭର ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ମିଠଡି ବାଇପାସ ନିକଟରେ ଡମ୍ଫର ଓ କାର ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ (46), ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀ (45), ଝିଅ ଶୀତଲ (22) ଓ ଡ୍ରାଇଭର ରାମକିଶନ (22)।
ଦୁର୍ଘଟଣାର ମାତ୍ରା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ମୃତକ କାର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଫଳରେ ପୋଲିସକୁ କାର ମଧ୍ୟରୁ ମୃତଦେହ କାଢିବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ମୃତ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡମ୍ପର ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ ଡମ୍ପରକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇଛି । ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ଡମ୍ଫର କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ନାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି । ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି । ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ବୁଧବାର ସକାଳୁ ପରିବାରବର୍ଗ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । କାର ଡ୍ରାଇଭର ନାମ୍ବାରୁ ମିଠଡି ଯିବା ପାଇଁ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଥିବାବେଳେ ନାରାୟଣପୁରାରୁ ନାମ୍ବା ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ଡମ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏହି ପରିବାର ମିଠଡି ନିକଟସ୍ଥ ପାଲଡି ଗାଁରେ ଭଡା ନେଇ ରହୁଥିଲେ । ମୃତ ମହିଳା ତୁଳସୀ କାଂସେଡା ଉପ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଏନଏମ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ମହିଳା ବାଇକର, ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ଅଜଣା ଗାଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଟ୍ରକ ଓ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 8 ମୃତ