ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ; ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍

୧୬ରୁ ୧୮ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

A view of the New Parliament building
A view of the New Parliament building (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 7:36 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ (131ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟମାନ ୫୪୩ରୁ ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଡିଏମକେର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ, ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୧୬ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧୮ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯିବ । ଏହା ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନ- ଲୋକସଭାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୩ରୁ ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ଶାସକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ସଂସଦର ତିନି ଦିନିଆ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

"ସମ୍ବିଧାନ (131ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ । ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟର 77ତମ ବର୍ଷରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇପାରେ: ଏହି ଆଇନକୁ ସମ୍ବିଧାନ (131ତମ ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2026 କୁହାଯାଇପାରିବ । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସରକାରୀ ଗେଜେଟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ସେହି ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ," ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ ପଢନ୍ତୁ ।

ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା 81ର ସଂଶୋଧନ ହେବ । "ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 81ରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରା ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଯଥା: ଜନସଭାରେ - ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଆଠ ଶହ ପନ୍ଦର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସଂସଦ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତିରେ ମନୋନୀତ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ 10 କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ," ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

"ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ, "ଜନସଂଖ୍ୟା" ଶବ୍ଦଟି ଏପରି ଜନଗଣନାରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ, ଯେପରି ସଂସଦ ଆଇନ 15 ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରିପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି," ବୋଲି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।

ବିଲ୍ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 82ରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । "ସୀମାନ୍ତ ଶୀର୍ଷକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ପରେ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଏପରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏପରି ପଦ୍ଧତିରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ଏପରି ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହେବ," ବୋଲି ବିଲ୍ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ବିରୋଧି ଦଳ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ।

ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । "କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିପରୀତ, ଏହି ବିଲ୍‌ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆସନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁପାତ ବଜାୟ ରହିବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ । ଏହା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ବିଦ୍ୟମାନ ଫ୍ରିଜ୍ (୧୯୭୧ ଜନଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ୨୦୨୬ ପରେ ବିସ୍ତାରିତ)କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦିଏ," ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ।

ବିଲ୍‌କୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ- ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

