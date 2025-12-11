'ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିର୍ବାଚନ' ବିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କଲା ଲୋକସଭା
କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବିଧାନର ଯୁଗ୍ମ କମିଟି (୧୨୯ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୪ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୪କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।
Published : December 11, 2025 at 5:18 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକ ନିର୍ବାଚନ ବିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି (ଜେପିସି)ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହାକୁ 'ୱାନ୍ ନେସନ, ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ' ଅର୍ଥାତ୍ 'ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ନିର୍ବାଚନ' ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି ପି ଚୌଧୁରୀ ସମ୍ବିଧାନ (୧୨୯ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୪ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୪ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି।
ଲୋକସଭା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଗଠିତ ହେବା ପରଠାରୁ କମିଟି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ଆଇନ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିନେଶ ମାହେଶ୍ୱରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି।
ବୁଧବାର ଦିନ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ସିବଲ ଜେପିସିରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ANI ଅନୁଯାୟୀ, JPCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦ ପିପି ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଠକ ସମୟରେ ଭଲ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କମିଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
"ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, ଆମକୁ ଅନେକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା 'ୱାନ୍ ନେସନ, ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ' ବିଷୟରେ, କାରଣ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ (JPC) ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି," ବୋଲି ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ JPC ମୋଣ୍ଟେକ ସିଂହ ଆହଲୁୱାଲିଆ, ସୁରଜିତ ଭଲ୍ଲା ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଗଢ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମନ୍ୱିତ ହେଲେ 1.6% - ଯାହା 7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ସମ୍ଭାବ୍ୟ GDP ଲାଭ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। JPC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ଅତି କମରେ 14ଟି ବୈଠକ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 2026 ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
