ଭାରତରେ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବ କି ଲକଡାଉନ୍ ? ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ
ଭାରତରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ।
Published : March 27, 2026 at 1:04 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣିଥରେ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ହେବ କି ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଗୁଜବ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ:
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' (ପୂର୍ବର ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଗୁଜବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଆମେ ଶକ୍ତି, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ଉପରେ ରିୟଲ-ଟାଇମ ନଜର ରଖୁଛୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମେ ଇନ୍ଧନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।"
Hardeep Singh Puri rubbishes rumours of lockdown in India amid West Asia conflict; calls it " irresponsible and harmful"— ANI Digital (@ani_digital) March 27, 2026
ଗୁଜବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ:
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା (ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ବିବାଦ) ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାର "ଚିନ୍ତାଜନକ" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଂସଦରେ "ପ୍ରସ୍ତୁତି" ଶବ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକ 2020 କୋଭିଡ-19 ଲକଡାଉନର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ପୁନଃ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ।
ସରକାରୀ ଆବେଦନ: 'ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ'
ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ "ପ୍ରସ୍ତୁତି" ସତର୍କୀକରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ସମୟରେ, ଆମ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଏକତା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଭୟର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଏବଂ ହାନିକାରକ ।"
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ (PIB) କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।