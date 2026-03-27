ଭାରତରେ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବ କି ଲକଡାଉନ୍‌ ? ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ

ଭାରତରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ।

Lockdown Rumours
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 27, 2026 at 1:04 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣିଥରେ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ହେବ କି ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଗୁଜବ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ:

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' (ପୂର୍ବର ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଗୁଜବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଆମେ ଶକ୍ତି, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ଉପରେ ରିୟଲ-ଟାଇମ ନଜର ରଖୁଛୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମେ ଇନ୍ଧନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।"

ଗୁଜବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ:

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା (ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ବିବାଦ) ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍‌ ହେବା ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାର "ଚିନ୍ତାଜନକ" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଂସଦରେ "ପ୍ରସ୍ତୁତି" ଶବ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକ 2020 କୋଭିଡ-19 ଲକଡାଉନର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ପୁନଃ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାରୀ ଆବେଦନ: 'ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ'

ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ "ପ୍ରସ୍ତୁତି" ସତର୍କୀକରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ସମୟରେ, ଆମ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଏକତା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଭୟର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଏବଂ ହାନିକାରକ ।"

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ (PIB) କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

