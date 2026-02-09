ଦାମୀ ଚକଲେଟରୁ ବାହାରିଲା ଜୀବନ୍ତ ପୋକ ଓ ଅଣ୍ଡା; କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ପିଲା ?
ମେଶ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ବଜାରରୁ ଛୋଟପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟଙ୍କିଆ ଚକଲେଟ ଆଣିଥିଲେ । ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାଙ୍କୁ ଚକଲେଟ ଦେବାପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜରି ଖୋଲିଥିଲେ ସେଥିରେ ଜୀବନ୍ତ ପୋକଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
Published : February 9, 2026 at 8:57 PM IST
ବିଳାସପୁର: ପିଲାଙ୍କୁ ଚକଲେଟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ଦେଉଥାନ୍ତି, ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜରି ଖୋଲି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ । କାରଣ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଚମକାଇ ଦେବାର ପରି ଘଟଣା । ଏଠାରେ ଏକ ନାମୀ ଦାମି କମ୍ପାନୀର ଚକଲେଟ ଭିତରୁ ଜୀବନ୍ତ ପୋକ ଓ ତାର ଅଣ଼୍ଡା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଚକଲେଟ ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଣା ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପିଲା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପଡି ଯାଇଥିଲା । ନହେଲେ କଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ଘଟିିଛି ବିଳାସପୁର ସଦର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ରମେଶ ଚାନ୍ଦ କୌଣ଼୍ଡଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ବଜାରରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଚକଲେଟ ଆଣିଥିଲେ । ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାଙ୍କୁ ଚକଲେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜରି ଖୋଲିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପୋକ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିରେ ପୋକ ସହ ଅଣ଼୍ଡା ବି ଥିଲା ।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, 'ଚକଲେଟରେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ 2026 ମେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବହାର ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇ ନ ଥିବାବେଳେ ଚକଲେଟରୁ ପୋକ ବାହାରିବା କମ୍ପାନୀର କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।'
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରମେଶ ଚାନ୍ଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଯେଉଁ ଚକଲେଟରୁ ପୋକ ମିଳିଥିଲା, ତାହାକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯେପରି କୌଣସି ସସସ୍ୟା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ।'
ଏହି ଘଟଣା ଆସିବା ପରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।
