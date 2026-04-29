ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, 142ଟି ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ, ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ

West Bengal Assembly Phase 2 Voting
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 7:13 AM IST

Updated : April 29, 2026 at 8:01 AM IST

ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେଉଛି । 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 142ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ, 93.19 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 152ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ମେ' 4 ତାରିଖ ପଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା 142ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ, ଗତ 2021 ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି 123ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମାତ୍ର 18ଟି ଏବଂ ଆଇଏସଏଫ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା । ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଏମସି ସରକାର ବଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ।

LIVE FEED

8:00 AM, 29 Apr 2026 (IST)

ବଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଭୟ ନ କରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ: ଜେପି ନଡ୍ଡା

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜିକୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । "ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୁଟ, କଟ-ମନି ପ୍ରଥା ଏବଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ ରାଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଁ ଆମର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯାହା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ "ଭୟ ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ" ବୋଲି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

7:20 AM, 29 Apr 2026 (IST)

ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁରରେ ମତଦାନ କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ମୋଟ 142ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେଉଛି ।

7:16 AM, 29 Apr 2026 (IST)

ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିିଂରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

Xରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଆଜି ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"

Last Updated : April 29, 2026 at 8:01 AM IST

