ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, 142ଟି ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ, ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
Published : April 29, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 8:01 AM IST
ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେଉଛି । 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 142ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ, 93.19 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 152ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ମେ' 4 ତାରିଖ ପଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା 142ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ, ଗତ 2021 ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି 123ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମାତ୍ର 18ଟି ଏବଂ ଆଇଏସଏଫ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା । ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଏମସି ସରକାର ବଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ।
LIVE FEED
ବଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଭୟ ନ କରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ: ଜେପି ନଡ୍ଡା
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜିକୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । "ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୁଟ, କଟ-ମନି ପ୍ରଥା ଏବଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ ରାଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଁ ଆମର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯାହା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ "ଭୟ ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ" ବୋଲି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁରରେ ମତଦାନ କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ମୋଟ 142ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେଉଛି ।
ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିିଂରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
Xରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଆଜି ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"