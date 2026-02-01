Union Budget 2026: ବଜେଟ ପେଡି ଖୋଲିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ
Published : February 1, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 9:38 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ । ସ୍ବାଧୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯିବ ବଜେଟ । ଏହା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 15ତମ ବଜେଟ । ତେବେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥର ବଜେଟରେ ଘରୋଇ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଢୀକରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି, ମହିଳା, ଯୁବପିଢି, ବେତନଭୋଗୀ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ । ଏଥିସହ ନିଯୁକ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏଥିସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସଡକ, MSME, କୃଷି ବ୍ୟୟବରାଦ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ 2026 । ବଜେଟ ଆଗତ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଆଜି ସଂସଦରେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ ଆଗତ କରିବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ।