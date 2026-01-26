ETV Bharat / bharat

77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ: ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଉଡ଼ିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Republic Day Live
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 26, 2026 at 7:07 AM IST

|

Updated : January 26, 2026 at 7:17 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ହେଉଛି 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । 1950 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । 1951 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଦେଶ ପାଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ଏହି ଦିନକୁ ଭାରତବାସୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଫର୍‌ ଫର୍‌ ଉଡେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଚଳିତବର୍ଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆୟୋଜିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଓ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍‌ ଡେର୍‌ ଲିୟେନ । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

7:12 AM, 26 Jan 2026 (IST)

ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

77ତମ ସାଧାରଣନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାପର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଓ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରୁ । ବିକଶିତ ଭାରତର ସକଳ୍ପ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ହେଉ ଏହି କାମନା ।’

Last Updated : January 26, 2026 at 7:17 AM IST

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

