ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ନେଇ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ବାସ ଅଛି ଯେ, NDA 200ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେବ । NDA ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ଆମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି ।"
Bihar Result Update: ବିହାର ମହାସଂଗ୍ରାମ; NDA ନା ମହାଗଠବନ୍ଧନ କିଏ ହେବ ବିହାର ବାଜିଗର ? 8ଟାରୁ ଗଣତି
Published : November 14, 2025 at 6:43 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 7:35 AM IST
ପାଟନା (ବିହାର): ଆଜି ବିହାର ଜନାଦେଶ । କିଏ ମାରିବ ବିହାର ବାଜି ? କାହାକୁ ମିଳିବ ବହୁମତ ? ପୁଣି ସରକାର ଗଢ଼ିବ NDA ନା ବାଜି ପାଲଟାଇବ ମହାଗଠବନ୍ଧନ । ଏକଜାଟ ହେବ କି ଏକଜିଟ ପୋଲ ନା ବଦଳି ଯିବ ଅଙ୍କ । ପୁଣି ନୀତିଶ କୁମାର ନା ଏଥର ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ କିଏ ବସିବ ? ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, ଆସିଯିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର । ବିହାରର 243 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ । ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମତଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ 38 ଜିଲ୍ଲାରେ 46 ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 14ଟି ଟେବୁଲରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 4,372 କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଉଣ୍ଟିଂ ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ।
NDA 200ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ: ପ୍ରେମ କୁମାର
2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ
ବିହାରରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 243 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବେ ବେଳେ ମୋଟ 64.46 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । 45,341ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ।
ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ 11 ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା । 20 ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 68.79 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 67.14 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି ।
ମତଗଣତି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଗୟାର ଏକ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣନା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ଗୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମତଗଣତି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଲଖିସରାଇ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ECI)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 60 କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CAPF) ବିହାର ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋର୍ସ (BSAP) ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖ ରୋଡକୁ ପୋଲିସ ଦ୍ବାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।