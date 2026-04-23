ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, 2 ରାଜ୍ୟରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ
Published : April 23, 2026 at 7:20 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 7:26 AM IST
ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁବାସୀ । ସକାଳ 7ଟାରୁ 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି । 294ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 152ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । ପ୍ରାୟ 1.75 କୋଟି ମହିଳା ସମେତ 3.60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ବାକି 142ଟି ଆସନରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ 29 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ସମସ୍ତ 234ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୋଟ 5 କୋଟି 73 ଲକ୍ଷ 43 ହଜାର 291 ଜଣ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର କରିବେ । ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଥିବା 4 ହଜାର 23 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 75 ହଜାର 64ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
EVM ମେସିନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଏକମାତ୍ର ମଡେଲ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 165ରେ ଆଜି ସକାଳେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଥିଲା । ମକ୍ ପୋଲିଂ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ EVM ମେସିନରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ । ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ।
ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ
ସକାଳ 7ଟାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି 2 ରାଜ୍ୟବାସୀ । ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ଜାରି ରହିବ ।