Election Result 2026 LIVE Update: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ତାମିଲନାଡୁ-କେରଳମ୍-ଆସାମ-ପୁଡୁଚେରୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ, ପୁଣି ସମାନ ସରକାର ନା ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଜି 4 ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳମ୍, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆସାମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ । ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ତେବେ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସମାନ ସରକାର ନାଁ ଏଥର ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଶାସନ ଗାଦି ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) । ବିଜେପିର ମିଶନ ବଙ୍ଗଳା ଦଖଲ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହାଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସେପଟେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝଗମ (DMK) କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ପୁଣି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି । ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ଏହା ଭିତରେ 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମଧ୍ଯ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତାମିଲନାଡୁରେ ଭୂମିକା ନେଇପାରନ୍ତି ।
କେରଳମ୍ରେ, ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବା LDF ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି । କିନ୍ତୁ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ (Exit Poll) ଗୁଡ଼ିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UDF ବିଜୟୀ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଆସାମରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶାସନ କରିବ ନା କଂଗ୍ରେସ ଆସାମରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବ ? ଏବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । 126 ବିଧାନସଭା ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମରେ ବିଜେପି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ରହିଛି । ସେପଟେ ଆସାମରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି କମବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ, ଏନ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀଙ୍କ AINRC ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହେବା ଆଶାରେ ରହିଛି । ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ AINRC ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ, ଏକ୍ଜାଟ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
