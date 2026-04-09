LIVE UPDATE: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026; କେରଳମ୍-ଆସାମ-ପୁଡୁଚେରୀରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ
Published : April 9, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 7:46 AM IST
ଆଜି ଆସାମ, କେରଳମ୍ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ । 2ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟ 296 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି । ଆସାମରେ 126ଟି ଆସନ, କେରଳମ୍ରେ 140ଟି ଆସନ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ 30 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି । ଆସାମରେ 2.5 କୋଟି, କେରଳମ୍ରେ 2.7 କୋଟି ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ 9.4 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ନେତା ବାଛିବେ । ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ କରାଯିବ ।
ଆସାମରେ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୋଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି । ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ କ୍ଷମତାକପ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି । ସେପଟେ AIUDF, ରାଇଜୋର ଦଳ ଏବଂ ଆସାମ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି । ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଆସାମରେ 31 ହଜାର 490ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ।
କେରଳର 140ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ LDF, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (UDF)କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି । ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ଦକ୍ଷଣିର ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ପତିଆରା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛି ।
ପୁଡୁଚେରୀରେ, ଏନଡିଏ, କଂଗ୍ରେସ-ଡିଏମକେ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ନବଗଠିତ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଦୋଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ମୋଟ 1,099 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ପୁଡୁଚେରୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଡୁଚେରୀର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଏହାକୁ ଏକ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ "ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଡୁଚେରୀକୁ ଗଠନ" କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ମୁଁ ବିଶେଷକରି ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି । ପୁଡୁଚେରୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ
କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର 4ଟି ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାଗଲକୋଟ ଏବଂ ଦାଭାନଗେରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆସନ, ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋରିଡାଙ୍ଗ ଆସନ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ଧର୍ମନଗରରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ ସହିତ ଆସାମ ଏବଂ କେରଳମ୍ରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ । 5.3 କୋଟି ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ 296ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ।