ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ଡାକିଲେ ଏଲଜି ସିହ୍ନା

ଶ୍ରୀନଗର: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମନୋଜ ସିହ୍ନା ରବିବାର ଉପତ୍ୟକାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।
ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । "ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଆମର ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଅଟଳ, ସମନ୍ୱିତ ସଂକଳ୍ପକୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି," LGଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ।
ସେପଟେ ଉପତ୍ୟକାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ମୀରୱାଇଜ୍ ଉମର ଫାରୁକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ତାଙ୍କର ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ PDP ସଭାପତି ମେହବୁବା ମୁଫତି ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର ମୁସଲିମ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁତାହିଦା ମଜଲିସ୍-ଏ-ଉଲାମା ସମର୍ଥନ କରିଛି ।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀନଗର ସହରର ଲାଲଚୌକରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସିଆ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ "ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମେତ ଇରାନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ"। ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ନେତାମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି, ଏନସି ସାଂସଦ ଆଗା ରୁହୁଲ୍ଲା ମେହଦି କହିଛନ୍ତି, "ଘଣ୍ଟା ଘର ବନ୍ଦ କରିବା ଏକ ଅପମାନଜନକ। ଏହା ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଂଗୀତ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଆପଣ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପରିଚୟ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୋକ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଥିବା ବିଷୟରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
ନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି: ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ସଇତାନୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ।"
ଏନସି ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ବିଧାୟକ ତନବୀର ସାଦିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। "କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଗଭୀର ନିରାଶ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୋକ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ବି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଶୋକ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ । ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ନୁହେଁ," ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଏକ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୁଭବ କରେ। "ମୁଁ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶୋକ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କତା ନୁହେଁ, କରୁଣା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁ," ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।
