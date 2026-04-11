ବରିଷ୍ଠ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କୁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Published : April 11, 2026 at 11:06 PM IST
ASHA BHOSALE HOSPITALISED ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ୟୁନିଟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ପ୍ରତୀକ ସମଦାନୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ୯୨ ବର୍ଷୀୟ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
Legendary singer and Padma Vibhushan awardee Asha Bhosle has been admitted to Breach Candy Hospital: Breach Candy Hospital Trust— ANI (@ANI) April 11, 2026
ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଉଷା ମଙ୍ଗେସକର, ETV ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଜାନାଇ ଭୋଁସଲେ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଜେଜେମାଆ, ଆଶା ଭୋସଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଛାତି ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗୋପନୀୟତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ ।"
My grandmother, Asha Bhosle due to extreme exhaustion and suffering a chest infection has been admitted to hospital and we request you to value our privacy. Treatment is ongoing and hopefully everything will be well and we shall update you positively.— Zanai Bhosle (@ZanaiBhosle) April 11, 2026
୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୩ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଶା ଭୋଁସଲେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱରାଜ୍ଞୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସେ ସାତ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ଭାରତର ନାଇଟ ଏଞ୍ଜେଲ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଶା ଭୋଁସଲେ ନିଜର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପପ୍, ଗଜଲ ଏବଂ ଲୋକଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ସହଜରେ ଗାଇଥିଲେ । ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଏବଂ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ, ଆଶା ଆରଡି ବର୍ମନ, ଓପି ନାୟର୍ ଏବଂ ଖୟାମ୍ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗୀତକାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଆଁଖୋଁ କି ମସ୍ତି (ଉମରାଓ ଜାନ୍), ପିୟା ତୁ ଅବ୍ ତୋ ଆଜା (କାରଭାଁନ), ଦମ୍ ମାରୋ ଦମ୍ (ହରେ ରାମା ହରେ କୃିଷ୍ଣା), ୟେ ମେରା ଦିଲ୍ (ଡନ୍) ଏବଂ ଚୁରା ଲିୟା ହୈ ତୁମନେ (ୟାଦୋଁ କି ବାରାତ) ।
90 ଦଶକ ଏବଂ 2000 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଆଶା ଭୋଁସଲେ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପପ୍ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ "ତନହା ତନହା" ଏବଂ "ରଙ୍ଗୀଲା ରେ" ଭଳି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । "ରାତ ଆକେଲି ହୈ" ଏବଂ "ଜାରା ସା ଝୁମ୍ ଲୁନ୍ ମୈଁ" ର ରିମିକ୍ସ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା । ସେ "ଜନ୍ନତ-ଏ-ଜହାଁ" ଏବଂ "କଭି ତୋ ନଜର ମିଲାଓ" ଭଳି ଇଣ୍ଡି ପପ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି ।
ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ ଆଶା
ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଅପାର ଅବଦାନ ପାଇଁ, ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କୁ 2000 ମସିହାରେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ 2008 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । "ଉମରାଓ ଜାନ" ଏବଂ "ଇଜାଜତ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ