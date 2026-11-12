କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଧମକ; 7 କୋଟି ମାଗିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଧମକ ଦେଇଥିବା ଲରେନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ତେବେ ସେମାନେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହର୍ଷିତା କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ।
Published : November 12, 2026 at 2:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆପର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ । ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି । ଧମକ ଦେଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି । ତିଲକ ନଗରର ବିଧାୟକ ଜେନରାଲ ସିଂହଙ୍କୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ କଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ ମେସଜ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 6ରେ ମୋହାଲିର ଏସଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ନେଇ ମାମଲା ଦାଏର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଧମକ ଦେଇଥିବା ଲରେନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ତେବେ ସେମାନେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହର୍ଷିତା କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ । ମୋହାଲି ପୋଲିସ BNS ଏବଂ IT ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ ପଠାଇ ମାଗୁଥିଲେ ଟଙ୍କା
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୋନ କଲ ସବ ହାଟ୍ସ ଆପରେ ଲିଖିତ ମେସେଜ ଦେଇ 7 କୋଟ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲା । ତିଲକ ନଗର ବିଧାୟକ ଜେନରାଲ ସିଂହ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଧମକ ଦେଉଥିବା ଗୋ।ଷ୍ଠୀ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
Mohali | Former Delhi Chief Minister and AAP national convener Arvind Kejriwal has allegedly received a death threat in the name of the Lawrence Bishnoi gang, with the sender demanding Rs 7 crore in extortion. Tilak Nagar MLA Jarnail Singh received threatening phone calls and WhatsApp messages and filed a complaint with the Mohali SSP on 6 November. According to the complaint, the sender claimed to be a member of the Lawrence Bishnoi gang and threatened to kill Kejriwal and his daughter, Harshita Kejriwal, if the money was not paid. Mohali Police have registered a case under relevant sections of the BNS and IT Act. The investigation has been assigned to Inspector Sunil Kumar of the Cyber Crime Police Station. Police are examining the suspect’s call records, IP logs and location details. The MLA has also sought security for Kejriwal and his family.— ANI (@ANI) November 12, 2026
ପୋଲିସକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ବିଧାୟକ
ବିଧାୟକ ଜେନରାଲ ସିଂହ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର କଲ ଡିଟେଲ ରେକର୍ଡ, ଆଇପି ଲଗ ଏବଂ ଲୋକେସନ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।
ଏପରି ଧମକ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 2024ରେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ କୋଚ ଭିତରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଲେଖା ଯିବା ସହ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଏ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁରେ ନିଖୋଜ 2 ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ସନ୍ଦେହରେ ଆତଙ୍କୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ: ତିନି ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଆହତ