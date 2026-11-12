ETV Bharat / bharat

କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଧମକ; 7 କୋଟି ମାଗିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଧମକ ଦେଇଥିବା ଲରେନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ତେବେ ସେମାନେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହର୍ଷିତା କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ।

Death threats issued against Arvind Kejriwal and his daughter.
ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2026 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆପର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ । ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି । ଧମକ ଦେଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି । ତିଲକ ନଗରର ବିଧାୟକ ଜେନରାଲ ସିଂହଙ୍କୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ କଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ ମେସଜ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 6ରେ ମୋହାଲିର ଏସଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ନେଇ ମାମଲା ଦାଏର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଧମକ ଦେଇଥିବା ଲରେନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ତେବେ ସେମାନେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହର୍ଷିତା କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ । ମୋହାଲି ପୋଲିସ BNS ଏବଂ IT ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ।

ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ ପଠାଇ ମାଗୁଥିଲେ ଟଙ୍କା

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୋନ କଲ ସବ ହାଟ୍ସ ଆପରେ ଲିଖିତ ମେସେଜ ଦେଇ 7 କୋଟ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲା । ତିଲକ ନଗର ବିଧାୟକ ଜେନରାଲ ସିଂହ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଧମକ ଦେଉଥିବା ଗୋ।ଷ୍ଠୀ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ବିଧାୟକ

ବିଧାୟକ ଜେନରାଲ ସିଂହ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର କଲ ଡିଟେଲ ରେକର୍ଡ, ଆଇପି ଲଗ ଏବଂ ଲୋକେସନ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।

ଏପରି ଧମକ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 2024ରେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ କୋଚ ଭିତରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଲେଖା ଯିବା ସହ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଏ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁରେ ନିଖୋଜ 2 ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ସନ୍ଦେହରେ ଆତଙ୍କୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ: ତିନି ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଆହତ

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL AND HIS DAUGHTER
LAWRENCE BISHNOI GANG
ARVIND KEJRIWAL RECEIVED THREATS
ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ
ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଧମକ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.