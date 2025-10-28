ଏହି ରାଜ୍ୟ ବହୁବିବାହ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଣିବ ଆଇନ, ପାଳନ ନକଲେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍
ଆସାମ ସରକାର ବହୁବିବାହ ଉପରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୁପ ଏହି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନ ଆଣିବେ। ବହୁବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଗୌହାଟି: ଆସାମରେ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ବହୁବିବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ପଲିଗାମୀ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ୭ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଆସାମ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁବିବାହ ବିରୋଧରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସାମରେ ବହୁବିବାହ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ନଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାତ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହିତ, ଆସାମ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସାମ ସରକାର ବହୁବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ବିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଛାଡପତ୍ର ନଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆଇନ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା, ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ବିବାହର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲ୍ୟବିବାହ ରୋକିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନର ଏକ ଅଂଶ। ଆସାମ ସରକାର ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ବହୁବିବାହ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କଠୋର ଆଇନ ଅଣାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତେବେ ଆସାମର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡି ହୋଇଯିବ। ଆସାମର ବିଜେପି ସରକାର ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ଏହା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସାମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
