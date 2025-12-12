ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବୁଲିଲେ ଆମେରିକା କନସୁଲ ଜେନେରାଲ ଲୌରା ୱିଲିୟମ୍ସ

ETV Bharat / bharat

ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଲୌରା ୱିଲିୟମ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

ରାମୋଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏଚ କିରଣ ଏବଂ ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏଚ ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆମେରିକାର କନସୁଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଲୌରା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 8:18 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର କନସୁଲ ଜେନେରାଲ ଲୌରା ୱିଲିୟମ୍ସ ଗୁରୁବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖ) ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ 'ଇନାଡୁ' ଏବଂ 'ଇଟିଭି' କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏଚ୍ କିରଣ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏଚ୍ ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।

ଲୌରା ୱିଲିୟମ୍ସ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ମିଡିଆ ଅଫିସ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଓ୍ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ମିଡିଆ ପରିବେଶରେ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା । ଏହି ଗସ୍ତ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।

ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି-

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅବଦୁଲ୍ଲାପୁରମେଟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ତୃତ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି । ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଦିବଂଗତ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ୍ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମିଡିଆ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଡିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିମାନବନ୍ଦର, ହସ୍ପିଟାଲ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଲ୍ୟାବ, ତିହାର ଜେଲ, ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ, ମସଜିଦ, ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ନିର୍ମିତ ଗୁମ୍ଫା, ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ଫରାସୀ ଆବାସିକ ସମାଜର ମଡେଲ, ମୋଗଲ ଏବଂ ଜାପାନୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଷ୍ଟୁଡିଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବାହୁବଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମାହିଷ୍ମତୀ ସେଟ୍ ସମେତ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ ରହିଛି। ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ମେରି-ଗୋ-ରାଉଣ୍ଡ୍, ବମ୍ପର କାର ଏବଂ ମିନି ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ପରି ମଜାଦାର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରିଓ କାର୍ନିଭାଲ୍ ଏବଂ ଆଇଫଲ୍ ଟାୱାର ଭଳି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କର ପ୍ରତିକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

