ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ; ୭ ମୃତ
ଘଟଣା ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋରନ୍ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୭ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।
Published : July 20, 2026 at 8:07 PM IST
ଜମ୍ମୁ: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଲୋରନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳବର୍ଷା ଆଜି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ପୁଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ମାଟି ଘରକୁ ଭସାଇ ନେଇଛି। ଏହି ଜଳପ୍ରଳୟରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋରନ୍ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ହଠାତ୍ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁ ଏକ ମାଟି ଘର ଭାସି ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋରନ୍ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 7 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ପୁଞ୍ଚ ଏବଂ ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ଏହି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଠାରୁ ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା (Flash Flood) ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାରେ ଅତିକମରେ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜନିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିକୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ: 17 ମୃତ, ଏବେବି ଅନେକ ନିଖୋଜ, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପ୍ରଶାସନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ; ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି