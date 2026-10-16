ଲେହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ବେଜିଂର ବୟାନକୁ କଲା ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ: କହିଲା, ଇତିହାସରେ ଲଦାଖ କେବେ ବି ଚୀନର ଅଂଶ ନ ଥିଲା
ଲେହ ଆପେକ୍ସ ବଡି ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେରିଂ ଦୋରଜେ ଲକରୁକ ଚୀନର ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, ଚୀନକୁ ଲଦାଖରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ।
Published : October 16, 2026 at 1:59 PM IST
ଶ୍ରୀନଗର: କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅକସାଇ ଚୀନ କେବେ ବି ଚୀନର ଅଂଶ ନ ଥିଲା । ଚୀନ ଜବରଦସ୍ତ ଏହାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ଯାଇଛି । ଏମିତି କହି ବେଜିଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଲଦାଖର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ । ଚୀନ ଅଧିକୃତ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନକୁ ଭାରତର ଅଂଶ ବୋଲି ମାନିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଲେହ ଆପେକ୍ସ ବଡି(ଏଲଏବି)ର ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେରିଂ ଦୋରଜେ ଲକ୍ରୁକ ଚୀନର ଏହି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରାକରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନକୁ କଡା ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଚୀନକୁ ଲଦାଖରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ।
'ପଶ୍ଚିମ ଲଦାଖକୁ ନିଜର ବୋଲି ଚୀନ କରୁଥିବା ଦାବିକୁ ଆମେ କଡା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ଲଦାଖ କେବେ ବି ଚୀନର ଅଂଶ ନ ଥିଲା । ଆମେ ଏପରି ବୟାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରୁଛୁ । ଇତିହାସରେ ଲଦାଖ କେବେ ବି ଚୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ।' ଚେରିଂ ଦୋରଜେ ଲକରୁକ ନିର୍ବାିଚିତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଉପ କମିଟି ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ଲକ୍ରାକୁ ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତିର ଜବାବ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଚୀନ କେବେ ବି ଲଦାଖ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ । ସେ ଲଦାଖର 28ଟି ଭୌଗଳିକ ବୈଶିଷ୍ଯ୍ୟକୁ ସରାକାରୀ ନାମ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ।
ଲଦାଖ ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ବାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇ ଲାକ୍ରୁକ କରିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାକୁ କହୁଛୁ ଯେ, ଆମେ ଲଦାଖର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମି ଛାଡିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅବୈଧ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଚୀନ୍ ତା'ର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ।"
ଲକ୍ରୁକ ଆହୁକି କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଲଦାଖୀମାନେ ଗତ ୭୫ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ସହିତ ଖୁସିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି।"
ସେହିପରି ଲଦାଖ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପୂର୍ବତନ ଚୁସୁଲ କାଉନସିଲର କୋଞ୍ଚୋକ ଷ୍ଟାନଜିନ କହିଛନ୍ତି, ସୀମାନ୍ତ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ସେନା ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । କହି ରଖିବୁ, ଚୁସୁଲ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶେଷ ଗ୍ରାମ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ; 2025 ମସିହାରୁ ସୀମାନ୍ତରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଚୀନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଡେରା