ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, NSA ଅଧୀନରେ ଅଟକ ଥିଲେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 1.30ରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଯୋଧପୁରରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : March 14, 2026 at 5:58 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୬ ମାସ ଧରି ଜେଲରେ ଅଟକ ଥିବା ଲଦାଖର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ତଥା ପରିବେଶ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଯୋଧପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରୁ ଶନିବାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NSA) ଅନୁଯାୟୀ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅଟକକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେହ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଆଧାରରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ NSA ଅଧୀନରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ NSA ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ଅଟକ ଅବଧିର ପ୍ରାୟ ଅଧା ସମୟ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଅପରାହ୍ନ 1.30ରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 1.30ରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ରତନଡା ପୋଲିସ ଥାନା ଏସଏଚଓ ଦିନେଶ ଲଖାୱତ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ ଯୋଧପୁରରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ତଥା ସମ୍ବିଧାନର 6ଷଷ୍ଠ ଧାରାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଦାବି କରି ସେ ଲେହଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ଆନ୍ଦୋଳନର 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ଅତି କମରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, 45ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେହ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଏନଏସଏ ଅଧୀନରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଧପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।ଆଜି ସକାଳେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସରକାର ଏନଏସଏ ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅଟକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ , ଅବିରତ ବନ୍ଦ ଓ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲଦାଖର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଥିସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଚାକିରୀ ଆଶାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହା କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ତେବେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଲଦାଖରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ତେଣୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ପରେ ସରକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅଟକକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହକର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ?
ଲଦାଖକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଦାଖରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 90ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ହିଂସା ପାଇଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏହାପରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
