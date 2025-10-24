କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍: 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୋକ
ବସ୍ଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ବାଇକ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି । 41 ଯାତ୍ରୀ ବସରେ ଥିଲେ ।
Published : October 24, 2025 at 7:30 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 7:54 AM IST
Kurnool Bus Fire Accident ଅମରାବତୀ: କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ । 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ କର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲା ଚିନ୍ନାଟେକୁର ଗାଁ ନିକଟ 44 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜଳି ଯାଇଛି । ଫଳରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଏକ ବାଇକ ବସ ସହ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି । ବସରେ 41 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।
ଜଳିଗଲା ବସ୍:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବସଟି ଗତକାଲି ରାତି 10.30ରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟ ପ୍ରାୟ 3.30ରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । କର୍ଣ୍ଣୁଲର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଉଲିଣ୍ଡାକୋଣ୍ଡା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଭୋର ସମୟ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରାୟ ଯାତ୍ରୀ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ । ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବସରେ ଥିଲେ 41 ଯାତ୍ରୀ:
ପୋଲିସ ଡିଜି କୋୟା ପ୍ରବୀଣ କହିଛନ୍ତି, ‘ବସରେ 41 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଅଘଟଣରୁ 19 ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ବସରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଥିଲେ ।’
ସେପଟେ ପୋଲିସ କହିଛି, ‘ବସର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ନିଖୋଜ । ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛୁ । ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ଶିବନାରାୟଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀୟା । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସେହିପରି ବାଇକ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ।’
The loss of lives in a tragic bus fire accident in Kurnool, Andhra Pradesh is deeply unfortunate. I extend my heartfelt condolences to the bereaved family members and pray for the speedy recovery of those injured.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 24, 2025
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ:
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି X ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଭାର୍ଗ୍ୟଜନକ । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ।
I am shocked to learn about the devastating bus fire accident near Chinna Tekur village in Kurnool district. My heartfelt condolences go out to the families of those who have lost their loved ones. Government authorities will extend all possible support to the injured and…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 24, 2025
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚିନ୍ନାଟେକୁର ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଜାଣି ମୁଁ ମର୍ମାହତ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ସରକାର ଆହତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ।
The news of the tragic bus fire accident near Chinna Tekur village in Kurnool district is deeply distressing. I extend my heartfelt condolences to the families who lost their loved ones. I urge the government to ensure all necessary assistance and medical support to the injured…— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) October 24, 2025
ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ...
ରମି ରେଡ୍ଡୀ, ବେଣୁଗୋପାଳ ରେଡ୍ଡୀ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନବୀନ କୁମାର, ଅଖିଳ, ଜସ୍ମିତା, ଅକିରା, ରମେଶ, ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ, ଓ ସୁବ୍ରମର୍ଣ୍ଣିୟମ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ହାଇମା ରେଡ୍ଡୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।