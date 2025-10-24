ETV Bharat / bharat

କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍‌: 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୋକ

ବସ୍‌ଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ବାଇକ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି । 41 ଯାତ୍ରୀ ବସରେ ଥିଲେ ।

Private travel bus catches fire in Kurnool
Private travel bus catches fire in Kurnool (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 7:30 AM IST

Updated : October 24, 2025 at 7:54 AM IST

Kurnool Bus Fire Accident ଅମରାବତୀ: କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌ । 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍‌ କର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲା ଚିନ୍ନାଟେକୁର ଗାଁ ନିକଟ 44 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜଳି ଯାଇଛି । ଫଳରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଏକ ବାଇକ ବସ ସହ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି । ବସରେ 41 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।

କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍‌

ଜଳିଗଲା ବସ୍‌:

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବସଟି ଗତକାଲି ରାତି 10.30ରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟ ପ୍ରାୟ 3.30ରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । କର୍ଣ୍ଣୁଲର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଉଲିଣ୍ଡାକୋଣ୍ଡା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଭୋର ସମୟ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରାୟ ଯାତ୍ରୀ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ । ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

bus catches fire
Bus catches fire (ETV Bharat)

ବସରେ ଥିଲେ 41 ଯାତ୍ରୀ:

ପୋଲିସ ଡିଜି କୋୟା ପ୍ରବୀଣ କହିଛନ୍ତି, ‘ବସରେ 41 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଅଘଟଣରୁ 19 ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ବସରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଥିଲେ ।’

ସେପଟେ ପୋଲିସ କହିଛି, ‘ବସର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ନିଖୋଜ । ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛୁ । ବସ୍‌ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ଶିବନାରାୟଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀୟା । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସେହିପରି ବାଇକ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ।’

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ:

ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି X ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ବସ୍‌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଭାର୍ଗ୍ୟଜନକ । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚିନ୍ନାଟେକୁର ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ବସ୍‌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଜାଣି ମୁଁ ମର୍ମାହତ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ସରକାର ଆହତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ।

ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

bus catches fire
Bus catches fire (ETV Bharat)

ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ...

ରମି ରେଡ୍ଡୀ, ବେଣୁଗୋପାଳ ରେଡ୍ଡୀ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନବୀନ କୁମାର, ଅଖିଳ, ଜସ୍ମିତା, ଅକିରା, ରମେଶ, ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ, ଓ ସୁବ୍ରମର୍ଣ୍ଣିୟମ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ହାଇମା ରେଡ୍ଡୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

