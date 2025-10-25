କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ବସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ଲଗେଜ କ୍ୟାବିନରେ 400 ମୋବାଇଲ ବିସ୍ଫୋରଣ
କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ବସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବଡ ଅପଡେଟ । ଲଗେଜ କ୍ୟାବିନରେ ଥିବା 400 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥିଲା ନିଆଁ ।
ଅମରାବତୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲଠାରେ ବସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବଡ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବସର ଲଗେଜ କ୍ୟାବିନରେ ଥିବା 400 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଯୋଗୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଫରେନ୍ସିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବସ ଭିତରେ ଥିଲା 400 ମୋବାଇଲ ଫୋନ:
ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଉପକଣ୍ଠ ଚିନ୍ନାଟେକୁର ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏକ 2 ଚକିଆ ଗାଡି ସହ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଫରେନ୍ସିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି,"ବସ ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାବିନରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁ ନିଆଁ ଆହୁରୀ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା । ନିଆଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସରେ ବ୍ୟାପିଯିବା ଫଳରେ ଜୀବନ ହାନୀ ଘଟିଥିଲା ।"
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବସଟି ଏକ 2 ଚକିଆ ଯାନକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ମାତ୍ରେ 2 ଚକିଆ ଗାଡିଟି ବସ ତଳେ ଫସି ଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଟାଣି ନେଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବସରୁ ତେଲ ଲିକ ହେବା ଫଳରେ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ବସ ଲଗେଜ କ୍ୟାବିନରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଫୋନ ଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତାପ ଯୋଗୁ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଆଁ ଚାରିଆଡେ ଛିଟକି ହୋଇ ପଡିବା ସହ ଅଧିକ ବେଗରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ତତକ୍ଷଣାତ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯିବା ଯୋଗୁ ଲଗେଜ କ୍ୟାବିନ ଉପରେ ଯେଉଁସବୁ ସିଟ ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇନଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ବସ୍ ସାମ୍ନା ପଟେ ଥିବା ସିଟଗୁଡିକରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏନେଇ ବସ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ଫରେନ୍ସିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଫୋନ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ:
ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ବସରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡ୍ରାଇଭର ବସ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କ ସିଟ ପାଖରେ ଝରକା ପଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ବସ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବାରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ ।
ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ:
ବସରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମୋବାଇଲ ନେବା ପରିବହନ ନିୟମ ବିରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଗେଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
