ETV Bharat / bharat

କୋଲକାତା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା; ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

କୋଲକାତାର ତାରାତାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

West Bengal warehouse collapse
କୋଲକାତାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାର ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 25, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତାରାତାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାର ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ । ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୀଡିତ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାରାତାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୁଁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି । ତେଣୁ ମୁଁ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି । ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି । ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାତି ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ।"

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାରାତାଲା ଗୋଦାମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ତ୍ରୁଟି ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା ? ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ । ଜୀବନହାନି ପାଇଁ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ; ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାର ଭାବରେ ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆମେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରୁଛୁ । ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ । ଘଟଣାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରିହିଛି ।"

West Bengal warehouse collapse
କୋଲକାତାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାର ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ (ETV Bharat)

ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି କୋଲକାତାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତମ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରଭାବିତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"

West Bengal warehouse collapse
କୋଲକାତାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାର ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ (ETV Bharat)

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୋଲକାତାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ, 3 ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ

TAGGED:

କୋଲକାତା ଗୋଦାମ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା
TARATALA WAREHOUSE ACCIDENT
KOLKATA CONSTRUCTION SITE COLLAPSE
WEST BENGAL WAREHOUSE COLLAPSE
KOLKATA WAREHOUSE TRAGEDY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.