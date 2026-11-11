ଆସାମରେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା: 6 ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ
ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ କୋଲକାତା-ସୈରାଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି । ରେଳବାଇର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ‘ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ’, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲା ।
Published : November 11, 2026 at 9:26 AM IST
ଗୌହାଟି: ଆସାମର ଦିଗାରୁ ଠାରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳେ ଏକ ଭୟାବହ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ କୋଲକାତା-ସୈରାଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମିଜୋରାମର ସୈରାଙ୍ଗରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୫୪ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇ (NFR)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
'ଗତି ନୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିଲା'
ରେଳବାଇର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ "ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ", ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲା । ମୁଖପାତ୍ର ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "୧୧.୧୧.୨୦୨୬ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୦୬:୫୪ ସମୟରେ, ଆସାମର ଦିଗାରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ '୧୩୧୨୫ କୋଲକାତା-ସୈରାଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍'କୁ ସେଠାରେ ଅଟକା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ । ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସମେତ ୫ଟି ବଗି ରେଳଲାଇନ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ।"
Guwahati, Assam: Six coaches of a passenger train derailed at Digaru railway station in Assam's Kamrup (Metro) district Kapinjal Kishore Sharma, CPRO of Northeast Frontier Railway, told ANI over the phone that there is no report of any casualties so far. "Six coaches of the Kolkata-Sairang express have derailed at Digaru railway station at around 6:54 a.m. today. So far, no casualties have been reported. Our senior officials have rushed to the spot," Kapinjal Kishore Sharma said. More details are awaited— ANI (@ANI) November 11, 2026
ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ରେଲୱେର ସିପିଆରଓ (CPRO) କପିଞ୍ଜଳ କିଶୋର ଶର୍ମା, ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ANIକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜୀବନହାନିର ଖବର ମିଳିନାହିଁ । ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬:୫୪ ସମୟରେ ଦିଗାରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କୋଲକାତା-ସାଇରଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଛଅଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ।"
କୋଲକାତା-ସୈରାଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମିଜୋରାମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଅଟେ ।