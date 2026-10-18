ETV Bharat / bharat

‘ମଣ୍ଡପ ଗଳି ପଡିବ, ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ’: ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ନେଇଗଲା 19 ଜୀବନ, ଚୋରବାଗାନ ଦଳଚକଟା ଘଟଣାରେ 7 ଗିରଫ

କୋଲକାତା ଚୋରବାଗାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 19 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଗିରଫ । ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।

KOLKATA DURGA PUJA PANDAL STAMPEDE
କୋଲକାତା ଚୋରବାଗାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦଳାଚକଟା (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋଲକାତା: ମହାସପ୍ତମୀରେ ମହାମାୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୋଲକାତାର ଚୋରବାଗାନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ନେଉଥିଲେ ଭକ୍ତ...ହେଲେ କାଳରାତ୍ରୀର ବର୍ଷା...ଗୁଜବ କାରଣରୁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ 19 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, 25 ଆହତ । ହସଖୁସିରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲା ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସାଜିବ । ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଛି । ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଦଳାଚକଟା ।

KOLKATA DURGA PUJA PANDAL STAMPEDE
କୋଲକାତା ଚୋରବାଗାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦଳାଚକଟା (PTI)

ଦଳାଚକଟାର କାରଣ କଣ ?

କୋଲକାତା ପୋଲିସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଘୋଷଣା କଲେ ମଣ୍ଡପ ପଡିଯିବ । ବାସ୍‌ ତାପରେ ଲୋକେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଫଳରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ।

କୋଲକାତାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଏହି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିର ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇନଥିଲା । ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ମୌଖିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଜ କରିଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ । ପୂଜାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍‌ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,‘ଭୁଲ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଲୋକେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାରା ବାଟରେ ହିଁ ଲୋକେ ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା । ଏପରିକି ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାନଥିଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଗଲେ ।

ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଘୋଷଣାର ଭିଡିଓ ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମଣ୍ଡପ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ମଣ୍ଡପ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏପରି ଘୋଷଣା କିଏ କରିଥିଲା । ଏହା ପଛରେ କଣ କାରଣ ଅଛି ।’

KOLKATA DURGA PUJA PANDAL STAMPEDE
କୋଲକାତା ଚୋରବାଗାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦଳାଚକଟା (PTI)

ପୋଲିସ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ:

ସେପଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିଆଇପି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାରରେ ମୁତୟନ ଥିଲେ । ସେପଟେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫରେନସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ।

STF କରୁଛି ଯାଞ୍ଚ, 7 ଗିରଫ:

ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 19 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 25 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁତର 25 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 24 ଜଣ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପୂଜା କମିଟିର ସଚିବ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆୟୋଜକ, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ BNSSର ଧାରା 163 ଲଗାଇଛି । 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିବ ।

ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସିଲ୍‌ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ:

ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ଶୀତଳା ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ, ୧୩ ମୃତ

TAGGED:

CHORBAGAN DURGA PUJA
KOLKATA DURGA PUJA STAMPEDE
କୋଲକାତା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା
ଚୋରବାଗାନ ଦଳଚକଟା
KOLKATA DURGA PUJA PANDAL STAMPEDE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.