‘ମଣ୍ଡପ ଗଳି ପଡିବ, ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ’: ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ନେଇଗଲା 19 ଜୀବନ, ଚୋରବାଗାନ ଦଳଚକଟା ଘଟଣାରେ 7 ଗିରଫ
କୋଲକାତା ଚୋରବାଗାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 19 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଗିରଫ । ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।
Published : October 18, 2026 at 5:14 PM IST
କୋଲକାତା: ମହାସପ୍ତମୀରେ ମହାମାୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୋଲକାତାର ଚୋରବାଗାନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ନେଉଥିଲେ ଭକ୍ତ...ହେଲେ କାଳରାତ୍ରୀର ବର୍ଷା...ଗୁଜବ କାରଣରୁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ 19 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, 25 ଆହତ । ହସଖୁସିରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲା ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସାଜିବ । ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଛି । ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଦଳାଚକଟା ।
ଦଳାଚକଟାର କାରଣ କଣ ?
କୋଲକାତା ପୋଲିସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଘୋଷଣା କଲେ ମଣ୍ଡପ ପଡିଯିବ । ବାସ୍ ତାପରେ ଲୋକେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଫଳରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ।
Deeply saddened and shocked by the tragic stampede at the Chorbagan Puja pandal at North Kolkata today. My heartfelt condolences go out to the bereaved families who have lost their loved ones in this devastating incident. The Chief Secretary, Home Secretary, DGP, CP & Senior Officials are with me, we are continuously monitoring the situation. Cabinet Colleagues and Rajya Sabha MP Shri Samik Bhattacharya accompanied me when I personally visited the injured at the Hospital. We are continuously taking stock of ground operations. Our immediate priority is providing immediate medical care to the injured and extending every possible support and assistance to the affected families. As per reports, 17 individuals have tragically lost their lives, and 25 people are currently undergoing treatment. One person remains in critical condition under close observation. The State Government has announced Rs. 25 lakhs and Govt Jobs as compensation for the victims' families and we will be taking steps for constituting a STF under a Sitting Judge for fair investigation. Praying for the swift and complete recovery of all those injured. The Emergency Toll-Free Helpline number: 1800 345 5678 has been activated for People in distress.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) October 17, 2026
କୋଲକାତାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଏହି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିର ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇନଥିଲା । ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ମୌଖିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଜ କରିଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ । ପୂଜାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ କରାଯାଇନଥିଲା ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,‘ଭୁଲ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଲୋକେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାରା ବାଟରେ ହିଁ ଲୋକେ ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା । ଏପରିକି ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାନଥିଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଗଲେ ।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଘୋଷଣାର ଭିଡିଓ ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମଣ୍ଡପ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ମଣ୍ଡପ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏପରି ଘୋଷଣା କିଏ କରିଥିଲା । ଏହା ପଛରେ କଣ କାରଣ ଅଛି ।’
ପୋଲିସ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ:
ସେପଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିଆଇପି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାରରେ ମୁତୟନ ଥିଲେ । ସେପଟେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫରେନସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ।
STF କରୁଛି ଯାଞ୍ଚ, 7 ଗିରଫ:
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 19 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 25 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁତର 25 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 24 ଜଣ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପୂଜା କମିଟିର ସଚିବ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆୟୋଜକ, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ BNSSର ଧାରା 163 ଲଗାଇଛି । 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିବ ।
कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे में घायल श्रद्धालुओं से अस्पताल जाकर मिला और उनका कुशलक्षेम जाना। इस कठिन घड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार हर घायल और पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। माँ दुर्गा सभी घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें, यही प्रार्थना है। কলকাতার চোরবাগান দুর্গাপূজা মণ্ডপে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহত পুণ্যার্থীদের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেছি এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছি। এই কঠিন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক আহত ব্যক্তি ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছে।মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি, সকল আহত ব্যক্তি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।— Amit Shah (@AmitShah) October 18, 2026
ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।
কলকাতায় পদপিষ্টের ঘটনা দু:খজনক। শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাই।আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্ভাব্য সবধরণের সহায়তা প্রদান করছে।— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2026
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ:
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।