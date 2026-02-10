ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରବହନ ମାଧ୍ୟମ ହେବ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ, 45,000 MT କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ
Published : February 10, 2026 at 7:55 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ମିନତୀ ସିଂହ
ଭୁବନେଶ୍ବର/କୋଚି: ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ବାରା ଏହା ନିଜର ରାଜସ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ 20ଟି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ଏହା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ବନ କ୍ରେଡ଼ିଟ ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
କମିବ 45,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ:
କୋଚି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋର ମୁୁଖ୍ୟ ସାଜି ପି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ (Shaji P. Janardhanan) କହିଛନ୍ତି, "ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇନାହୁଁ । ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଆମେ 45,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ।"
କାର୍ବନ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
କୋଟି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ 100 ପ୍ରତିଶତ ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଏହା ସହିତ 2026 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 22,800 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କାର୍ବନ ଏମିସନ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ 2035 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 45,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ । କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ସାଜି ପି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପରିବେଶକୁ କମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ବନ ଟ୍ରେଡ଼ ହାସଲ କରିବୁ । ଏବଂ ଏହାକୁ ଘରୋଇ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବୁ ।"
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋକୁ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ (climate-friendly) ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଡେଲ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରିବ । କାର୍ବନ ଟ୍ରେଡ଼ିଂରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ସଂପ୍ରସାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 6ଟି ରୁଟ୍ରେ 20ଟି ଡ଼ଙ୍ଗା 12ଟି ଟର୍ମିନାଲ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି । କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋକୁ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା 10ଟି ଦ୍ବୀପ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା 78 km ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ 38ଟି ଜେଟି ନିର୍ମାଣ ସହିତ 78ଟି ଫାଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତଚାଳିତ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନୌକା ଚାଳନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 33000 ଦ୍ବୀପବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ:
ଜଳପଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗ, ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିପାରିବ । କଟକର ମହାନଦୀ ମୁହାଣ, ସିଲଭର ସିଟି କଟକ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ବାରବାଟି ଅଞ୍ଚଳ, ହରିଣ ପାର୍କ, ଚହଟା ଘାଟ, ଧବଳେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର, ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ, ଓଡ଼ିଶା ମରାଇନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଓ ମଣ୍ଡପଡ଼ା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
