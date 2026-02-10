ETV Bharat / bharat

ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରବହନ ମାଧ୍ୟମ ହେବ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ, 45,000 MT କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ 20ଟି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ଏହା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

Kochi water Metro aims for being eco friendly transport medium saving 45,000 MT carbon footprint
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରବହନର ମାଧ୍ୟମ ହେବ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ, 45,000 MT କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 10, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ମିନତୀ ସିଂହ

ଭୁବନେଶ୍ବର/କୋଚି: ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ବାରା ଏହା ନିଜର ରାଜସ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ 20ଟି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ଏହା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ବନ କ୍ରେଡ଼ିଟ ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରବହନ ମାଧ୍ୟମ ହେବ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ, 45,000 MT କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ETV Bharat)

କମିବ 45,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ:
କୋଚି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋର ମୁୁଖ୍ୟ ସାଜି ପି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ (Shaji P. Janardhanan) କହିଛନ୍ତି, "ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇନାହୁଁ । ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଆମେ 45,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ।"

Kochi water Metro aims for being eco friendly transport medium saving 45,000 MT carbon footprint
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରବହନ ମାଧ୍ୟମ ହେବ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ, 45,000 MT କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ETV Bharat)

କାର୍ବନ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
କୋଟି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ 100 ପ୍ରତିଶତ ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଏହା ସହିତ 2026 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 22,800 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କାର୍ବନ ଏମିସନ୍‌କୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ 2035 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 45,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବ । କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ସାଜି ପି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପରିବେଶକୁ କମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ବନ ଟ୍ରେଡ଼ ହାସଲ କରିବୁ । ଏବଂ ଏହାକୁ ଘରୋଇ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବୁ ।"

ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋକୁ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ (climate-friendly) ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଡେଲ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରିବ । କାର୍ବନ ଟ୍ରେଡ଼ିଂରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ସଂପ୍ରସାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଚାଳକ
କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଚାଳକ (ETV Bharat)

କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 6ଟି ରୁଟ୍‌ରେ 20ଟି ଡ଼ଙ୍ଗା 12ଟି ଟର୍ମିନାଲ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି । କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋକୁ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା 10ଟି ଦ୍ବୀପ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା 78 km ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ 38ଟି ଜେଟି ନିର୍ମାଣ ସହିତ 78ଟି ଫାଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତଚାଳିତ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନୌକା ଚାଳନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 33000 ଦ୍ବୀପବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।

ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ:

ଜଳପଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗ, ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିପାରିବ । କଟକର ମହାନଦୀ ମୁହାଣ, ସିଲଭର ସିଟି କଟକ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ବାରବାଟି ଅଞ୍ଚଳ, ହରିଣ ପାର୍କ, ଚହଟା ଘାଟ, ଧବଳେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର, ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ, ଓଡ଼ିଶା ମରାଇନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଓ ମଣ୍ଡପଡ଼ା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

