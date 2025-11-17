ETV Bharat / bharat

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ 7 ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ: ସେବା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନଜନକ 'ରାମୋଜି ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ'

ମାନେ ସମାଜରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ, ଦେଶ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । ଏହିପରି 7 ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରବିବାର ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ-2025 ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

Ramoji Excellence Award 2025 Recipients: (From the left) Jaideep Hardikar (Journalism), Amla Ashok Ruia (Rural Development), Srikanth Bolla (Youth Icon), Prof. Sathupati Prasanna Sree (Art & Culture), Pallabi Ghosh (Women Achiever), Akash Tandon (Service To Mankind), Prof. Madhavi Latha Gali (Science & Technology)
ରାମୋଜି ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା 7 ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ (ଇଟିଭି ଭାରତ)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଛାପ । ଏମାନେ ସମାଜରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ । ଦେଶ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । ଏହିପରି 7 ଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରବିବାର ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ-2025 ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ 89ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷକରି ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମାନବ ସେବା, କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ଯୁବ ପ୍ରେରଣା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଫଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ଖୁବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କଡା ଯାଞ୍ଚ ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଏକାଧିକ ପ୍ରୋଫାଇଲର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର 3 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଚୂଡାନ୍ତ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଜଣେ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମନାନୀତ କରିଥିଲେ । ଇନାଡୁ ଏବଂ ଇଟିଭି ଭାରତ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ଜୟଦୀପ ହାର୍ଦିକର

Jaideep Hardikar, a distinguished journalist and author, was awarded the Ramoji Excellence Award
ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଲେଖକ ଜୟଦୀପ ହାର୍ଦିକରଙ୍କୁ ରାମୋଜି ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଲେଖକ ଜୟଦୀପ ହାର୍ଦିକରଙ୍କୁ ରାମୋଜି ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହାର୍ଦିକର ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ବିତାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ବାସ୍ତବତା ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ଉପେକ୍ଷିତ ସ୍ୱରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତଥା ମାନବୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବିକଶିତ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ।

ୟୁଥ ଆଇକନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲା

Srikanth Bolla was the recipient of the Youth Icon Award.
ୟୁଥ ଆଇକନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲା । (ଇଟିଭି ଭାରତ)
ୟୁଥ ଆଇକନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲା । ବୋଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟଷ୍ଟ୍ରିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲା MITର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର । ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ।

କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ସାଥୁପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀ

Prof. Sathupati Prasanna Sree was awarded under the Art & Culture category.
କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ସାଥୁପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । (ଇଟିଭି ଭାରତ)
କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ସାଥୁପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 19ଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ପାଇଁ ସେ ଲିପି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ । ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ଭାରତର ଆଦିବାସୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଦିକବି ନନ୍ନୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଭାବେ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ତଥା ଭାଷାଗତ ସଶକ୍ତୀକରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ

Amla Ashok Ruia was awarded the Ramoji Excellence Award in Rural Development.
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅମଲା ଅଶୋକା ରୁଇଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାମୋଜି ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ । (ଇଟିଭି ଭାରତ)
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅମଲା ଅଶୋକା ରୁଇଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାମୋଜି ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ । ଜଳମାତା ଭାବେ ପରିଚିତ ରୁଇଆ ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ମରୁଡି ପ୍ରବଣ ଗାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପାରିଛନ୍ତି । ଆକାର ଚାରିଟେବୁଲ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଇଲାକାରେ ଜୀବନଜୀବିକା ସହ ଜଳସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ମାନବ ସେବା ପାଇଁ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ

The Award of Excellence in Service to Mankind category went to Akash Tandon.
ମାନବ ସେବା ପାଇଁ ରାମୋଜି ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡରେ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ମାନବ ସେବା ପାଇଁ ରାମୋଜି ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡରେ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ପେହଚାନ-ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ ଦିଲ୍ଳୀ ଏନସିଆରରେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପଛୁଆ ସଂପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ମାନ, ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହ ସଶକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଭିୟାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ମାନବ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷ

Pallabi Ghosh, a gutsy human trafficking activist, bagged the Women Achiever Award.
ମାନବ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ମାନବ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଜଣେ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷ । ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ 89ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କୁ ଓମ୍ୟାନ ଆଚିଭର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳା, ଶିଶୁୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲେଣି । ପ୍ରାୟ 75 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପାରିଛନ୍ତି । ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଏଲଗ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପୁନଃସଂଯୋଜନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି।

ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ମାଧବୀ ଲଥା

Prof. Madhavi Latha Gali was awarded in the Excellence in Science & Technology category.
ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ମାଧବୀ ଲଥାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ମାଧବୀ ଲଥା ଗଲ୍ଲି । ତାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବର୍ଗରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଇଆଇଏସସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭୂ-ବୈଷୟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଫେସର ଲଥାଙ୍କର ଚେନାବ ରେଳ ସେତୁ ପରି ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି । ସଷ୍ଚେନେବୁଲ ଟେକ୍ନୋଲଜି ସେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ କିରନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଦିଭିଜା ଚେରୁକୁରି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯାହାବି ହେଉ, ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନ ‘ରାମୋଜି ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ-2025’ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା

