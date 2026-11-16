ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍: 'ଓ୍ୱାଟର୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ'ରୁ ୟୁଥ୍ ଆଇକନ 3ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଡାକ୍ତର; ଜାଣନ୍ତୁ, ସମାଜସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ 9 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 90ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ବିଜୟୱାଡାରେ 9 ଜଣ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲକାରୀଙ୍କୁ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ନିଖିଲ ବାପତ୍
Published : November 16, 2026 at 10:52 PM IST
ବିଜୟୱାଡା (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ): ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତର ଧ୍ରୁବ ତାରା, ଦୂରଦର୍ଶୀ ବାଗ୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମହାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 90 ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ, ସୋମବାର ବିଜୟୱାଡାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ନଅ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର 2026' ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍. ଅବଦୁଲ ନାଜିର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ବାଦିକତା, କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷି, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମାନବଜାତି ସେବା, ମହିଳା କୃତିତ୍ୱ, ଯୁବ ପ୍ରତୀକ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ।
କାହାକୁ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର ?
ସାମ୍ବାଦିକତା ବର୍ଗରେ ଏମ୍. ସୁଚିତ୍ରା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ପୋଡିଲି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ରୁକ୍ମିଣୀ ରାଓଙ୍କୁ 'ମହିଳା ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ' ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ବୈକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଜୁନ ଅରୁଣାଚଳମ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୈତ୍ରେୟୀ ଜିଚକରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ମାନବଜାତିର ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ ବାରୈୟାଙ୍କୁ "ଯୁବ ଆଇକନ୍" ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜେମା ଜେ. ଏଡାସେରୀ ଔଷଧ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତୁ, ୨୦୨୬ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା-
ଏମ୍. ସୁଚିତ୍ରା (ସାମ୍ବାଦିକତା): ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ସାମ୍ବାଦିକା ଏମ୍. ସୁଚିତ୍ରା ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଆଦିବାସୀ ମାତୃ କୁପୋଷଣ, ଅବୈଧ ଖଣି ଖନନ, ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରମ ଅଳିଆ ସଙ୍କଟ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ନୀତିଗତ ବିଫଳତା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ।
ପୋଡିଲି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ (ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷି): "ଦକ୍ଷିଣ ଜୋନର ଜଳପୁରୁଷ" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣବାଦୀ ପୋଡିଲି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଜଳ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜଳ ହିରୋ ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ରୁକ୍ମିଣୀ ରାଓ (ମହିଳା ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ): ରୁକ୍ମିଣୀ ରାଓ ଘରୋଇ ହିଂସା ଏବଂ ଯୌତୁକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସହେଲି ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ରର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ଚାଷୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ MAKAAM ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ବୈକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ (କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି): ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବୈକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ । ଜଣେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗାୟିକା । ଏକ ତାରଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ।
ଅର୍ଜୁନ ଅରୁଣାଚଳମ (ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା): ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଅର୍ଜୁନ ଅରୁଣାଚଳମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ MRI ସ୍କାନର ବିକଶିତ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ କର୍କଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ ସୁଲଭ କରିବା ।
ମୈତ୍ରେୟୀ ଜିଚକର (ଶିକ୍ଷା): ଶିକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୈତ୍ରେୟୀ ଜିଚକରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି ଏବଂ ଦି ହାପି ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 100 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସେ ଅବହେଳିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ 3,000 ରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି।
ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତା (ମାନବ ସେବା): ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ଲାଡଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ 3.5 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ଚାରି ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ ବାରୈୟା (ଯୁବ ଆଇକନ୍): ଗୁଜୁରାଟର ଭାବନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ ବାରୈୟା, ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚତା (3ଫୁଟ୍) ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।
ଡକ୍ଟର ଜେମା ଜେ. ଏଡାସେରୀ (ଔଷଧ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ): ଡକ୍ଟର ଜେମା ଜେ. ଏଡାସେରୀ, 66 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-କେନ୍ଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ 79ଟି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଛି, ମାତୃ ଯତ୍ନ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଯକ୍ଷ୍ମା (ଟିବି) ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ହାର ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି।
'ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର' ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ-
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର', ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ । ୨୦୨୫ ସମାରୋହ ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଚୟନ କିପରି କରାଯାଏ ?
ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ । ବିଜେତାଙ୍କ ଚୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କଠୋର ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ କରାଯାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରୁ ତିନୋଟି ନାମ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ । ତା'ପରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରୁ ଜଣେ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରେ । ସତ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଦାବି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ Eenadu ଏବଂ ETV ଭାରତ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Ramoji Excellence Awards 2026 : ଆମେ ୯ଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ – ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ CMD ସିଏଚ. କିରଣ