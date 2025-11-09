ଘରେ ବସି Passport କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର
ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଏହିପରି ଆପଣ ଘରୁ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ !
Published : November 9, 2025 at 11:36 PM IST
India Passport Apply Online ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାସପୋର୍ଟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଟେ । ଏହା କେବଳ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିପତ୍ର ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣରୁ କରାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପାଇଁ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଠାରୁ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଆଉ କିଛି ହୋଇ ନ ପାରେ । ଏପରିକି ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଠପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବିନା ମଧ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ ବନାଇ ପାରିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଖବରରେ...
ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆଗରୁ ନିଜର ଠିକଣା ତଥା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଠିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ । website https://www.passportindia.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଓ Email ID ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ପାସୱାର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଲଗ୍ ଇନ କରି ଆବେଦନ କରି ସମସ୍ତ ଚଥ୍ଯ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ:
- ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫ୍ରେଶ୍ ପାସପୋର୍ଟ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ । ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିନ୍ୟୁଆଲ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହା ପରେ ପରିବାର ଓ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଏହା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଠିକଣା, ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନମ୍ବର ଆଦି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଏହା ପରେ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ । କିଛି ବଦଳାଇବାର ଥିଲେ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନଚେତ ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ପାଆନ୍ତୁ ।
- ଆପଣ ଯଦି ନୁଆ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା 1000 ଟଙ୍କା ରହିବ ।
ଏହି ସବୁ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ:
- ଅସଲି ଠିକଣା ଓ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସହିତ 12 ପ୍ରକାରର ଜରୁରୀ ନଥିପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ବିଲ୍, ଟେଲିଫୋନ ବିଲ, ପୋଷ୍ଟପେଡ ବିଲ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଇଲେକ୍ଚ୍ରି ବିଲ ଆଦି ରହିଥାଏ ।
- ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର, ଗ୍ୟାସ ବିଲ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ, ପିତା/ମାତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ, ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ରେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ।
- ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସହିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ TC ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପାନ କାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ।
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାର୍ଟିଫିକେଟସ୍:
- ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଓ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବା କାଗଜର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ନିଜର ଅସଲି ଠିକଣା ଓ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ Xerox କପି ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଭୂଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର 30 ମିନିଟ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ ।
- ଏହା ପରେ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅସଲି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର ଦେବେ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ । 1. ପ୍ରଥମ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନିଆଯିବ । 2. ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ହେବ । 3. ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କାଗଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଆସିବ । ଏହି ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଆପଣ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିପାରିବେ ।
ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ:
ପରିଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ।
ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦି ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତେବେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଅଧକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଚିପ୍ ଯୁକ୍ତ ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ