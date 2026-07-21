କୃଷକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ, ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡର ସିଲ୍ କଲା ପୋଲିସ
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି କୃଷକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ । ଶମ୍ଭୁ ସୀମା ସିଲ୍ କଲା ପୋଲିସ ।
Published : July 21, 2026 at 12:32 PM IST
Farmer Protest ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆହ୍ବାନରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ‘କୃଷକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ’ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମେତ କୃଷକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିକୁ ନେଇ ମହାପଞ୍ଚାୟତର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହରିୟାଣା-ପଞ୍ଜାବର ଶମ୍ଭୁ ସୀମା ବା ବର୍ଡରକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ।
#WATCH | A large number of farmers reach Shambhu Border (Punjab-Haryana border) ahead of their scheduled march to Delhi today. Visuals from Patiala (Punjab) side. pic.twitter.com/dJtdEt0qti— ANI (@ANI) July 21, 2026
ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡର ସିଲ୍:
ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା କୃଷକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ଲଗାଇ ଅବରୋଧ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ନେତା ସରୱାନ ସିଂହ ପଣ୍ଢେର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରିୟାଣା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଡର ଉପରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି ।
ସରୱାନ ସିଂହ ପଣ୍ଢେର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
ଏକାଠି ଚାଷୀ:
କୃଷକ ସଂଗଠନ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତେଲଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରୁ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ପଶୁପାଳକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ଏହାଦ୍ବାରା କୃଷି, ଗୋପାଳନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଏହା ଦ୍ବାରା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ହଜାର ହଜାର କୃଷକ ଏକାଠି ହୋଇ କୃଷକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
#WATCH | Heavy Police deployment at Shambhu Border (Punjab-Haryana border), Police barricading in place ahead of farmers' one-day march to Delhi today to protest against India-US FTA. pic.twitter.com/ceBcavQ5QM— ANI (@ANI) July 21, 2026
ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି:
କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାର୍ଗ, ବେଲୋଡ୍ରୋମ ରୋଡ, ରାଜଘାଟ ଡିଟିସ୍ ଡିପୋ ରୋଡ୍ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ଭିଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ । ଏପରିକି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ।
TRAFFIC ADVISORY— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 20, 2026
In view of the Demonstration/Protest/Rally at Kishan Ghat, New Delhi on 21.07.2026, traffic restrictions and diversions may be imposed from 08:30 AM onwards on need basis.
Commuters are advised to avoid the affected routes around Satyagrah Marg, Velodrome… pic.twitter.com/na6iMqdIhR