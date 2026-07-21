ETV Bharat / bharat

କୃଷକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ, ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡର ସିଲ୍‌ କଲା ପୋଲିସ

ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି କୃଷକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ । ଶମ୍ଭୁ ସୀମା ସିଲ୍‌ କଲା ପୋଲିସ ।

Haryana Police seal Shambhu border point
ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 12:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Farmer Protest ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆହ୍ବାନରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ‘କୃଷକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ’ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମେତ କୃଷକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିକୁ ନେଇ ମହାପଞ୍ଚାୟତର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହରିୟାଣା-ପଞ୍ଜାବର ଶମ୍ଭୁ ସୀମା ବା ବର୍ଡରକୁ ସିଲ୍‌ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ।

ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡର ସିଲ୍‌:

ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା କୃଷକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ଲଗାଇ ଅବରୋଧ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ନେତା ସରୱାନ ସିଂହ ପଣ୍ଢେର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରିୟାଣା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଡର ଉପରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି ।

ସରୱାନ ସିଂହ ପଣ୍ଢେର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।

ଏକାଠି ଚାଷୀ:

କୃଷକ ସଂଗଠନ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତେଲଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରୁ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ପଶୁପାଳକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ଏହାଦ୍ବାରା କୃଷି, ଗୋପାଳନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଏହା ଦ୍ବାରା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ହଜାର ହଜାର କୃଷକ ଏକାଠି ହୋଇ କୃଷକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି:

କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାର୍ଗ, ବେଲୋଡ୍ରୋମ ରୋଡ, ରାଜଘାଟ ଡିଟିସ୍ ଡିପୋ ରୋଡ୍‌ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ଭିଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ । ଏପରିକି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସିଜେପିର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା: 118 ପୋଲିସ ଆହତ, 70ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଅଟକ

ସିକ୍କିମ୍‌ରେ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ୍ ଧସି 10 ମୃତ: ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ

TAGGED:

କୃଷକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ
HARYANA POLICE SEAL SHAMBHU BORDER
ଶମ୍ଭିୁ ବର୍ଡର ସିଲ
ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ ମୋର୍ଚ୍ଚା
KISAN MAHAPANCHAYAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.