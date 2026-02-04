ETV Bharat / bharat

ମଣିପୁରରେ ୱାଇ. ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ସରକାରର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ; ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ଶପଥ

କୁକି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନେମଚା କିପଗେନ ଓ ନାଗା ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଧାୟକ ଏଲ୍. ଦିଖୋ, ମଣିପୁରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

MANIPUR NEW CM YUMNAM KHEMCHAND SINGH
MANIPUR NEW CM YUMNAM KHEMCHAND SINGH (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 4, 2026 at 8:43 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଇମ୍ଫାଲ: ବିଜେପି ମଣିପୁର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ ଭଲ୍ଲା ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ 62 ବର୍ଷୀୟ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । କୁକି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନେମଚା କିପଗେନ ଭର୍ଚୁଆଲି ଭାବରେ ମଣିପୁର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନାଗା ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଧାୟକ ଏଲ୍. ଦିଖୋ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ବିଜେପିର ଗୋବିନ୍ଦାସ କନ୍ଥୌଜାମ, ଏନପିପିର କେ. ଲୋକେନ ସିଂହ ମଣିପୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି ।

Manipur Governor Ajay Bhalla, centre, meets BJP Manipur leader Yumnam Khemchand Singh, fifth right, and others, who submitted the claim to form a BJP-led NDA government, at the Raj Bhavan, in Imphal.
Manipur Governor Ajay Bhalla, centre, meets BJP Manipur leader Yumnam Khemchand Singh, fifth right, and others, who submitted the claim to form a BJP-led NDA government, at the Raj Bhavan, in Imphal. (PTI)

"ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୩୫୬ର ଧାରା (୨) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, ମୁଁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୫ରେ ଉକ୍ତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛି, ଯାହା ୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ," ବୋଲି ନୋଟିସରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନବନିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତରୁଣ ଚୁଗ୍, ବିଜେପିର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସଂଯୋଜକ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଂହଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଇମ୍ଫାଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଧାୟକ ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ,"ମଣିପୁର ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ମଣିପୁରରେ 36 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଆଣିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ ।"

Former minister and Assembly Speaker Yumnam Khemchand Singh with National General Secretary Tarun Chugh and former Manipur CM N Biren Singh after being elected as BJP Legislature Party leader, in New Delhi. BJP MP Sambit Patra is also seen.
Former minister and Assembly Speaker Yumnam Khemchand Singh with National General Secretary Tarun Chugh and former Manipur CM N Biren Singh after being elected as BJP Legislature Party leader, in New Delhi. BJP MP Sambit Patra is also seen. (PTI)

ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଖେମଚାନ୍ଦ (62)ଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଖେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତରୁଣ ଚୁଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିସ୍ତୃତ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଅନେକ ନାମ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ।

