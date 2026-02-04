ମଣିପୁରରେ ୱାଇ. ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ସରକାରର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ; ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ଶପଥ
କୁକି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନେମଚା କିପଗେନ ଓ ନାଗା ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଧାୟକ ଏଲ୍. ଦିଖୋ, ମଣିପୁରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 4, 2026 at 8:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଇମ୍ଫାଲ: ବିଜେପି ମଣିପୁର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ ଭଲ୍ଲା ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ 62 ବର୍ଷୀୟ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । କୁକି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନେମଚା କିପଗେନ ଭର୍ଚୁଆଲି ଭାବରେ ମଣିପୁର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନାଗା ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଧାୟକ ଏଲ୍. ଦିଖୋ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ବିଜେପିର ଗୋବିନ୍ଦାସ କନ୍ଥୌଜାମ, ଏନପିପିର କେ. ଲୋକେନ ସିଂହ ମଣିପୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି ।
"ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୩୫୬ର ଧାରା (୨) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, ମୁଁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୫ରେ ଉକ୍ତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛି, ଯାହା ୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ," ବୋଲି ନୋଟିସରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନବନିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତରୁଣ ଚୁଗ୍, ବିଜେପିର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସଂଯୋଜକ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଂହଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଇମ୍ଫାଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଧାୟକ ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ,"ମଣିପୁର ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ମଣିପୁରରେ 36 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଆଣିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ ।"
ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଖେମଚାନ୍ଦ (62)ଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ କରିଥିଲା ଏବଂ ଖେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତରୁଣ ଚୁଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିସ୍ତୃତ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଅନେକ ନାମ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ।
