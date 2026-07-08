ବରଇ ପୁର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯିକ୍ତ ନିହତ
ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯିକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳର ଶବ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ମା । କହିଲେ, ଭୁଲ କରିଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା । ତା ଶବ ଘରକୁ ଆଣିବିନି ।
Published : July 8, 2026 at 1:29 PM IST
ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବରଇପୁର ନବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁୟାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟଣାର ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ବରଇ ପୁରର ସୂର୍ଯ୍ୟପୁର ଇଲାକାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ଖସି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ପ୍ରଭାସକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଫାୟାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ତାକୁ ଚେତବନୀ ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ସେ ଅଟକି ନ ଥିଲା । ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।
West Bengal | Prabhas Mondal, the accused in the Baruipur rape and murder case, killed in a police encounter. While the crime scene was being reconstructed, he attempted to snatch a weapon from the police and open fire at them. In retaliation, the police fired back, striking…— ANI (@ANI) July 8, 2026
ବରଇପୁରରେ 12 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ରବିବାର ତାର ମୃତ ଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଚରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାସ ମଣ଼୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲା । ଘଟଣାର ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାସକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
#WATCH | West Bengal: Prabhas Mondal, the accused in the Baruipur rape and murder case, killed in a police encounter.— ANI (@ANI) July 8, 2026
His mother says, " two policemen had come to my house. i had woken up just then. they told me that my son is dead, so would i like to go to the hospital. i told… pic.twitter.com/Xo01Hw7L4n
ପୁଅର ଶବ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ମା'
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳର ମା' ପୁଅର ଶବକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ଷୁବ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁଅ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିନଥିଲା । ତାକୁ ତାର କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଛି।' ମା’ କହିଛନ୍ତି, 'ଦୁଇଜଣ ପୋଲିସ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି । ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି କି ବୋଲି ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ । ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି । କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ଶବ ନେବି ନାହିଁ।'
ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ଟିଏମସିର ନିନ୍ଦା
#WATCH | Prabhas Mondal, the accused in the Baruipur rape and murder case, killed in a police encounter.— ANI (@ANI) July 8, 2026
TMC MP Sougata Roy says, " i condemn this encounter death. this happened within one day of the cm and dgp visiting. i don't know under whose instructions the police killed an… pic.twitter.com/05dkoEPj6V
ତେବେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି, ' ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡିଜିପିଙ୍କ ଗସ୍ତର ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହା କହିବା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ବଦଳରେ ମାରିଦେଲା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ହେବ।'
#WATCH | On today's TMC rally in Kolkata over several issues including Baruipur rape and murder case, TMC MP Sougata Roy says, " a rally is scheduled to be held from 3pm from ballygunge phari to hazra crossing. the high court has given persmission to hold the rally. it will be a… pic.twitter.com/79A5sHfzy0— ANI (@ANI) July 8, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ସିୟା ଓ ଚେତନଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଲେ କୋର୍ଟ, ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ଖାରଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦିବସ: ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମୋବାଇଲ ନିଶା, ସତର୍କ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ