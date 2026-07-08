ETV Bharat / bharat

ବରଇ ପୁର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯିକ୍ତ ନିହତ

ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯିକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳର ଶବ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ମା । କହିଲେ, ଭୁଲ କରିଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା । ତା ଶବ ଘରକୁ ଆଣିବିନି ।

Representative image
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବରଇପୁର ନବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁୟାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟଣାର ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ବରଇ ପୁରର ସୂର୍ଯ୍ୟପୁର ଇଲାକାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ଖସି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ପ୍ରଭାସକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଫାୟାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ତାକୁ ଚେତବନୀ ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ସେ ଅଟକି ନ ଥିଲା । ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।

ବରଇପୁରରେ 12 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ରବିବାର ତାର ମୃତ ଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଚରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାସ ମଣ଼୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲା । ଘଟଣାର ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାସକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।

ପୁଅର ଶବ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ମା'

ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳର ମା' ପୁଅର ଶବକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ଷୁବ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁଅ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିନଥିଲା । ତାକୁ ତାର କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଛି।' ମା’ କହିଛନ୍ତି, 'ଦୁଇଜଣ ପୋଲିସ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି । ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି କି ବୋଲି ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ । ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି । କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ଶବ ନେବି ନାହିଁ।'

ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ଟିଏମସିର ନିନ୍ଦା

ତେବେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି, ' ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡିଜିପିଙ୍କ ଗସ୍ତର ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହା କହିବା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ବଦଳରେ ମାରିଦେଲା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ହେବ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ସିୟା ଓ ଚେତନଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଲେ କୋର୍ଟ, ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ଖାରଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦିବସ: ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମୋବାଇଲ ନିଶା, ସତର୍କ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ

TAGGED:

MAIN ACCUSED KILLED
WEST BENGAL
ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର
BARUIPUR GANG RAPE CASE
POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.