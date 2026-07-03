ETV Bharat / bharat

କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ସିୟା ଓ ଚେତନଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଲେ କୋର୍ଟ, ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ଖାରଜ

ତଦନ୍ତର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୁଇ ଦିନର ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଲୋଣାଭାଲା ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ

KETAN AGARWAL MURDER CASE
(From the left) Victim Ketan Agarwal who was allegedly murdered by his fiancee Siya Goyal and co-accused Chetan Chaudhary. (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 3, 2026 at 7:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁଣେ: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ବଡଗାଓଁ ମାଭାଲ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲ ଓ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।

ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳେ ସିୟା ଓ ଚେତନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁଣାଣି ପରେ କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇବା ସହ ପୋଲିସର ଅଧିକ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଲୋଣାଭାଲା ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ଦିନ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଥିଲା ଯେ, ତଦନ୍ତର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବାକି ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନରେ ଥିବା ଅସଙ୍ଗତି, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେପାଜତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ପୋଲିସର ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ କୋର୍ଟ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସିୟା ଗୋୟଲ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମପାଯାଇଥାଏ।

ଏହାସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ହାସଲ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ, ମୋବାଇଲ ଡାଟା, କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ରେକର୍ଡ (CDR) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫରେନସିକ ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି।

ଗତ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ପୁଣେର ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ, ସିୟା ଗୋୟଲ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ମିଶି କେତନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ଘଟଣା ପରେ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ (Special Public Prosecutor) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପୁଣେ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ "ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ବାପାମା'..."

TAGGED:

SIYA GOYAL
CHETAN CHAUDHARY
PUNE
କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା
KETAN AGARWAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.