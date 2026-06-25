India's Battle Against Addiction: କେରଳରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ‘4.20 PM’ ଡ୍ରଗ୍ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଟାର୍ଗେଟରେ ଯୁବପିଢ଼ୀ
କେରଳରେ MDMA ଭଳି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ନିଶାର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଅନୁମାନଠାରୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ- ସିଏସ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥନ୍
Published : June 25, 2026 at 6:31 PM IST
ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ: କେରଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବହାରରୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ନିଶା କାରବାରର ଚେର। ବିଶେଷକରି “ପାର୍ଟି ଡ୍ରଗ୍” ଭାବେ ପରିଚିତ MDMA ଆଡ଼କୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ “4.20 PM” ଡ୍ରଗ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚଳନ ରାଜ୍ୟର ନିଶା ବିରୋଧୀ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତଦନ୍ତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ପରିସର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ।
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦେଶର କିଛି ଦେଶରେ ଯେପରି ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ ନିଶା ସେବନ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଓ ସମାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି କେରଳର ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବିପଦର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ନେଟୱର୍କ ଗଢ଼ିବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ “4.20 PM” ଭଳି ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ଆବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଆଣ୍ଟି-ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷକରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଛାତ୍ରାବାସ, ରିସର୍ଟ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭଡ଼ା ଆବାସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଅନୁସାରେ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ନିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି।
ଏହି ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପଥ, ବିମାନ ମାର୍ଗ ଓ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବୃହତ ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୋରଦାର କରୁଥିବା ବେଳେ, ‘Bharat Against Drugs’ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ କେରଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାଦକ ସମସ୍ୟା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମାଦକ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
- ‘4.20’ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିଚିତଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ “4.20” ଗ୍ରୁପ୍ର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ନହେବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ଏହି କୋଡ୍ ସାଧାରଣତଃ ମାଦକ ସମ୍ପର୍କିତ ନେଟୱର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ।
ଆଣ୍ଟି-ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ସେଲ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ କେରଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ “4.20 PM” ନାମରେ ପରିଚିତ ଗୁପ୍ତ ଡ୍ରଗ୍ ପାର୍ଟି ବଢ଼ୁଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ଆବକାରୀ ବିଭାଗ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳରେ ମାଦକ ସେବନର ଧାରା ଗଞ୍ଜେଇରୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି।
- ବିଦେଶୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବ
“4.20” ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ନିଆରେ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାଦକ ସେବନ କରିବାର ଗୁପ୍ତ ଆୟୋଜନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ନିକଟରେ ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଧାରିତ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କେରଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ କେରଳର କିଛି ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସଂଲଗ୍ନ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଏପରି ନେଟୱର୍କ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। କେତେକ ମାମଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନଥିଲା।
- ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାଦକକୁ ନେଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ
ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଏକ ଛାତ୍ରାବାସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋର ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଦକ ସେବନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାଦକ ବିଶେଷକରି ମେଡିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଭଳି ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଥାଏ।”
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ଦୂରେ ରହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ଓ ରିସର୍ଟ ଭଡ଼ା ନେଉଥିଲେ।
- ଗଞ୍ଜେଇର ସ୍ଥାନ ନେଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ; ସହଜରେ ଲୁଚାଇ ରଖିହେବା, ଶୀଘ୍ର ନିଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ହେବାରୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାଦକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। MDMA, ଯାହା Ecstasy, Meth କିମ୍ବା Molly ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍, ବଟିକା, ପାଉଡର୍ ଓ ତରଳ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ “ପାର୍ଟି ଡ୍ରଗ୍” ଭାବେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଚାଲାଣ ବିଦେଶରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କେରଳକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି।
ଆବକାରୀ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେରଳରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ MDMAର ମୂଲ୍ୟ ଅତି କମରେ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଏହା Adam, Beans, Biscuit, Peace, X, Go, Hug, Lover’s Speed, Crystal, Glass, Shard, Blue, Ice ଏବଂ Speed ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହାର ନିଶା ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ୧୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ।
ପନିପରିବା ଓ ଫୁଲ ଚାଷ ପରି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରିବେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଚାଲାଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂଗଠିତ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ
ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ MDMA ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ। ଏହା ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ, ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହିପାରେ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏହାର ସେବନ ହୃଦରୋଗ, କିଡନୀ କ୍ଷତି, ଉଦବେଗ, ଅବସାଦ, ହିଂସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭଳି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ “ମେଥ୍ ମାଉଥ୍” (Meth Mouth) ବୋଲି ପରିଚିତ ଏକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମେଥାମ୍ଫେଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ନିଶା ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଦାନ୍ତର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ।
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାଦକକୁ ନିରାପଦ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷତି କରିପାରେ।
- ସମୁଦ୍ର ପଥ ଓ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କରିଡର ଦେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚୋରାଚାଲାଣ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସ୍ଥଳପଥରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ପରେ ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କୋଚି ଓ କୋଝିକୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦର, ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ।
କେରଳକୁ ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ମାଲାବାର୍ କରିଡର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
- ଡାର୍କ ୱେବ୍ ଓ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ଡାର୍କ ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେୟ ଅର୍ଥ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଟଙ୍କାର ନେଣଦେଣକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏପରି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ନକଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଥିବା ସୁପରବାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ପୋଲିସର ନଜର ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଏହି ନୂଆ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ସର୍ଭିଲାନସ୍ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା-ଆଧାରିତ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
- ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାମଲାରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି
ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ମାଦକ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ୮୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାଦକ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ।
ଆବକାରୀ କମିଶନର ଜେ. କିଶୋର କୁମାର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲା ବଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ; ବରଂ ଅଧିକ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମାଦକ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୋରାଚାଲାଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ନେଟୱର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରାଯାଇଛି।” ସଂଗଠିତ ମାଦକ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଦେଶୀ ସଂଯୋଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।