ETV Bharat / bharat

କେରଳମରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ: ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ନେଲା 9 ଜୀବନ

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୋଟ୍ଟୟମ, ଇଡ୍ଡୁକି, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ, ତ୍ରିଶୂର, ମଲପ୍ପୁରମ ଓ ପଲକ୍କଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

Keralam Amid Heavy Rains Flash Floods
କେରଳମରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ (PTI Video)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 12:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ: କେରଳମରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଆସିବା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(IMD) କେରଳମର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

କେଉଁଠି କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ?

ମଲପ୍ପୁରମ୍‌ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କୋଟ୍ଟୟମରେ 2 ଜଣ ଓ ଇଡ୍ଡୁକି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଡି ସତିଶନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି(ସୋମବାର) ପାଇଁ କେରଳମର 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା-କୋଟ୍ଟୟମ, ଇଡ୍ଡୁକି, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ, ତ୍ରିଶୂର, ମଲପ୍ପୁରମ୍‌, ପଲକ୍କଡ । ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ NDRF:

ତେବେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଅମରାମବଲମ ଓ ନିଲାମବୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ଜଣ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫକୁ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେରଳମ୍‌ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ତେବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପୋଟ୍ଟିକ୍କଲମ ମୁଟ୍ଟିକୁଣ୍ଡୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଣ୍ଟୋନିକ୍କଡ ଆୟାନିକୁଣ୍ଡୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ପ୍ରାକ୍‌ ସୂଚନା:

ଗତକାଲି(ରରିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ପୁକ୍କୋଟ୍ଟମପଦମର କୋଟ୍ଟାପୁଝାର ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଛୁଟି ଦିନ ଥିବାରୁ ଆଖପାଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା । ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ହେଲେ ନଦୀରେ ପାଣିର ସୁଅ ଆସୁଥିବା ନେଇ ସେଠାରେ ଥିବା ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକେ ।

ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:

ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାତିରେ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜରୁରୀ କାଳୀନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍‌ ଖୋଲାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଘୁଚାପ: 25 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ ?

ରାଜ୍ୟକୁ ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ; ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ, 19ରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, 23ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !

TAGGED:

KERALAM HEAVY RAINS
KERALAM FLOOD DEATH
କେରଳ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା
କେରଳମ ବର୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ
FLASH FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.