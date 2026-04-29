Exit Polls; ଆସିଲା ବୁଥ୍ ବାହୁଡା ମତ, କେରଳମରେ ଆଗରେ UDF, କଣ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିର ଆକଳନ ?

କେରଳମରେ 140 ଆସନରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଲଡିଏଫ ଓ ୟୁଡିଏଫ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସଳଖ ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 7:01 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 7:09 PM IST

ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ: କେରଳମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ପଡିଥିଲା । 140 ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଆସିଛି ବୁଥ୍ ବାହୁଡା ମତ । ଏଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଗରେ ରହିଛି । କେରଳରେ 140 ଆସନରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଲଡିଏଫ ଓ ୟୁଡିଏଫ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସଳଖ ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ମେ' 4 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କାହା ହାତକୁ ଗଲା କେରଳମ । କିଏ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର (71) ହାତେଇ ଗଢିବ ସରକାର ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସମର୍ଥନ-

ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ, ପିନାରାୟ ବିଜୟନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ । ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ପିନାରାୟ ବିଜୟନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଭିଡି ସତୀସନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥାଲାଙ୍କୁ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।

ମାଟ୍ରିକ୍ସ ୟୁଡିଏଫ୍ ପାଇଁ ୮୫ ଆସନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ-

ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ, ୟୁଡିଏଫ୍ ୭୫-୮୫ ଆସନ ପାଇବ । ଏଲଡିଏଫ୍ ୬୫ ଆସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରେ । ବିଜେପି ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଆସନ ପାଇପାରେ ।

ଭୋଟ ଭାଇବ୍ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ୟୁଡିଏଫ୍ ସପକ୍ଷରେ-

ଭୋଟ୍ ଭାଇବ୍ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ୟୁଡିଏଫ୍ ପାଇଁ ୭୦-୮୦ ଆସନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ ଏଲଡିଏଫ୍ ୫୮ ରୁ ୬୮ ଆସନ ପାଇବ। ଏନଡିଏ ୪ ଆସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରେ ।

ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛି ଯେ ୟୁଡିଏଫ୍ ପାଇଁ ୪୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ସେୟାର-

ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ ୟୁଡିଏଫ୍ ସପକ୍ଷରେ । ଏଲଡିଏଫ୍ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇବ ଏବଂ ଏନଡିଏ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇବ ।

