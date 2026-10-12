ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ; ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ନେଇ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ ଗୃହୀତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡି ସାତିସାନ ଏହି ବିଲକୁ ଆଗତ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ।
Published : October 12, 2026 at 2:37 PM IST
ଥିରୁଅନ୍ତପୁରମ: ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବିବାଦୀୟ ଏସଆଇଆର(SIR)କୁ ନେଇ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବିରେ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବିଲ ସୋମବାର ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବି ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିଥିବାବେଳେ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ବିଲ ଗୃହୀତ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ ପାସ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡି ସାତିସାନ ଏହି ବିଲକୁ ଆଗତ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ।
ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନାଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିରପେକ୍ଷ ନ ରହିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇ ହେବନି ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବି.ଗୋପକୁମାର ଏବଂ ଭି.ମୂରଲିଧରନ ଏହି ବିଲରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । 24 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିବା ଏବଂ 'eci.net' ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ ଖୋଲିବା ନେଇ ବିଧାୟକ ସାଜି ଚେରିଆନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ସରକାର ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସିପିଏମ ବିଧାୟକ ଦେଇଥିବା ସଂଶୋଧନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଦେଇଥିବା ମୌଖିକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କୋଟି କୋଟି ଭୋଟରକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟର ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ଭୁଲକ୍ରମେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତୁରନ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଚୟନ କମିଟିର ପୁନଃଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥରି ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ୟାନେଲ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନ କମିଶନମାନଙ୍କୁ ଚିଦ୍ନଟ କରିପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ: ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ସିଜେଆଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଅଟକ ନୁହେଁ ଅପହରଣ’: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ