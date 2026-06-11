ETV Bharat / bharat

କେରଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ନିପା ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ, ହାଇ ଆର୍ଲଟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ

ନିପା ଭାଇରସ୍ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଜୁନୋଟିକ୍ ଭାଇରାଲ୍ ରୋଗ । ଯାହା ବାଦୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିିଛି ।

KERALAM HIGH ALERT ON NIPAH VIRUS
କେରଳରେ ନିପା ଭାଇରସ ପାଇଁ ହାଇ ଆର୍ଲଟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେରଳ: ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ନିପା ଭାଇରସ, କେରଳରେ ହାଇ ଆର୍ଲଟ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଝିକୋଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିପା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆର୍ଲଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱାବ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେରୋକ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 43 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ନିପା ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହାୟତାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ।

ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଏନସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ICUରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ସେ ନିପା ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ କୋଝିକୋଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ନମୁନା ପୁଣେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ବାଦୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିପା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ଅଚେତ ହେବା ସହ ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।ଏପରି କି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସେ ମଦ୍ୟପାନ ବି କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, କେରଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ମୁରଲୀଧରନ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ନିପା ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିରୋଧ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ନିପା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ

ନିପା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଜୁନୋଟିକ୍ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଯାହା ବାଦୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ବାଦୁଡ଼ିର ଲାଳ ଏବଂ ମୂତ୍ରରୁ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସେମାନେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତୀବ୍ର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଅତ୍ୟଧିକ ଥକ୍କାପଣ, କାଶ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଡାଇରିଆ । ରୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଫୁଲିବା ଦ୍ଵାରା ଚେତାଶୂନ୍ୟତା ହୋଇପାରେ । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି PPE, ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ସହର ମୁହାଁ ହଜାର ହଜାର ବାଦୁଡ଼ି, ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ନିପା' ଭାଇରସ୍‌ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ କଡ଼ା ନଜର

TAGGED:

KERALAM
NIPAH VIRUS INFECTION
NIPAH VIRUS SYMPTOMS
ନିପା ଭାଇରସ
KERALAM HIGH ALERT ON NIPAH VIRUS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.