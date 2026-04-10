ଚାରି ଦିନର ଅପରେଶନ ଶେଷ; ମାଣିକ୍ୟଧାରା ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନିଖୋଜ କେରଳ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ

କେରଳ ପାଲକ୍କଡ ଜିଲ୍ଲାର15 ବର୍ଷର ଝିଅ ଶ୍ରୀନନ୍ଦା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଣିକ୍ୟଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

Kerala Girl missing from Chikkamagaluru found dead on fourth day of search operation
ମାଣିକ୍ୟଧାରା ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନିଖୋଜ କେରଳ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 2:34 PM IST

ଚିକ୍କାମାଗାଲୁରୁ(କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଖୋଜିବା ପରେ ଶେଷରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଚିକ୍କାମାଗାଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲା ଦତ୍ତାରପୀଠର ମାଣିକ୍ୟଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ନିଖୋଜ କେରଳ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରୁ ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାତିଦିନ ଅପରେଶନ ଚାଲିିଥିଲା ।

ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘର କେରଳ ପାଲକ୍କଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀନନ୍ଦା । 15 ବର୍ଷର ଝିଅ ଶ୍ରୀନନ୍ଦା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଣିକ୍ୟଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ନିଖୋଜ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ରିଲ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ । ମାଣିକ୍ୟଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ 5ଟା ଯାଏ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେ ରହିଥିଲେ । ହେଲେ ତା ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳି ନ ଥିଲା । ପାହାଚ ଦେଇ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ।

ଆଜି ମାଣିକ୍ୟଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟ ଆର୍ଶିନାଗୁପ୍ପେ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମାଣିକ୍ୟଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟ ଚନ୍ଦ୍ରାଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପାଖରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଫୁଟ ଗଭୀରରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତଦେହକୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମୀଣ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି । ଝିଅକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।

ଚାରି ଦିନ ପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁ ନ ଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା । ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ ଆଇଜିପି ଅମିତ ସିଂହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନୀରିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସର୍ଚ ଅପରେସନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ନିଖୋଜ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ଆଇଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇଜିପି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନରେ ବନ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର, ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତା ଛଡା SDRF ଟିମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଚିକ୍କାମାଗାଲୁରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଚିକ୍କାମାଗାଲୁରୁ ଜୋନାଲ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ତନୁଜ କୁମାର କହିଥିଲେ, କେରଳର ନିଖୋଜ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ପାଇଁ ଚିକ୍କାମାଗାଲୁରୁ ବନ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ମୁଥୋଡି ଅଭୟାରଣ୍ୟର କର୍ମଚାରୀ, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ମିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାୟାଇଥିଲା । ଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଦିଗରୁ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷକରି ମାଣିକ୍ୟଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ, ଗଲିକେରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ଅପରେଶନ ଚାଲିଥିଲା । ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାତିଦିନ ଲାଗି ଖୋଜିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରା ଯାଇଥିଲା ।

