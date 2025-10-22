ଭାଙ୍ଗିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା; ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ 17 ବର୍ଷର ଝିଅ କରିଲେ ହୋମଯଜ୍ଞ
କେଉଁଠି ଲେଖା ନାହିଁ, ଝିଅମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପାରିବେନି, ହୋମଯଜ୍ଞ କରି ପାରିବେନି । ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ନିିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗ ନ ଥାଏ ।
Published : October 22, 2025 at 3:14 PM IST
କାସରଗୋଡ: ସେ ଥିଲେ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ । ନୀତି ନିୟମ ନାଁରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରି ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଅସୀମା ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ କାମରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ । 17 ବର୍ଷର ଏହି ଝିଅଟି କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
କେରଳ କାସରଗୋଡର ଅସୀମା ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ । ପରମ୍ପରାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମହାଗଣପତି ହୋମ କରୁଛନ୍ତି । କେରଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏହି କାମ ପୁରୁଷମାନେ କରି ଆସୁଥିଲେ । ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ରଞ୍ଜିତା କୁମାରୀଙ୍କ ଝିଅ ଅସୀମା ପ୍ରଥମ କରି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ହୋମ କରି ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଅସୀମା
ଅସୀମା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୁତ୍ତୁରରେ ପ୍ରୀ-ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି । ଗଣପତି ହୋମ କରିବା ସମୟରେ ଭାଇ ଅଦ୍ୱୈତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଅସୀମା ଖାଲି କାସରଗୋଡ ନୁହେଁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣପତି ହୋମର ଆୟୋଜନ କରାଇଛନ୍ତି ।
ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି । ଖାଲି କେହି ଜଣେ ବାଟ ଦେଖାଇବା କଥା । ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଅସୀମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଦୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣପତି ହୋମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ପରେ ପରେ ଆଖପାଖ ଘରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା । ମୁଲେରିଆ ସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀରେ ଏବଂ ପୁତ୍ତୁରସ୍ଥିତ ଏକ କଲେଜ ଭବନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଅସୀମା ନିଜେ ହୋମ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ହେଲେ ଅସୀମାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଲିଙ୍ଗ ନ ଥାଏ
ଅସୀମାଙ୍କ ବାପା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅସୀମା ସୁଲ୍ଲିଆ ନାଗରାଜ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କଠାରୁ ହୋମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ ଯେ, ଝିଅମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ହୋମଯଜ୍ଞ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ନିିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗ ନ ଥାଏ ।
ଅସୀମା ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ଉଭୟଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉପନୟନ ବା ବ୍ରତଘର କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ନେଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେହି ବିରୋଧ କରି ନ ଥିଲେ । ବାପା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏହାକୁ ପେଷା ଭାବି କରି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମର୍ପଣର କାମ ଏବଂ ଅସୀମା ଏହା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ଅସୀମା ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇ ବହୁତସ ଖୁସି ।
କଣ ଏହି ଗଣପତି ହୋମ
ମହା ଗଣପତି ହୋମ ଏକ ବୈଦିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବା ତଥା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି କୌଣସି ଶୁଭକାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ତଥା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ହୋମ କରାଯାଇଥାଏ । ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୂଜା ପାଇଁ ଏହି ହୋମ କରା ଯାଇଥାଏ । ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମହା ଗଣପତି ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଭକ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।
