ETV Bharat EXCLUSIVE: ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବୁ-କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଜୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ହାଟ୍ରିକ୍ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ ନାହିଁ, ବିଜେପି-ଆରଏସଏସ ସହିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ।'
Published : March 24, 2026 at 10:41 PM IST
Updated : March 24, 2026 at 11:11 PM IST
ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ: କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ 'ETV Bharat'କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (LDF) ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ । ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ LDF ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଲୋକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକଳ୍ପ ଶାସନ ମଡେଲକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା, ନିପା ଭାଇରସ ପ୍ରକୋପ ଏବଂ COVID-19 ମହାମାରୀ ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟନ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରକାର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିକାଶ ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇନାହିଁ । ତାଙ୍କର 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେରଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିବେଶ ପାଣ୍ଠି ବୋର୍ଡ (KIIFB) ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ସମେତ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 500,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । 2016 ରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ନିୟୁତ ଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 600 ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6.2 ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ 2,000 ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) ପଲିଟବ୍ୟୁରୋ ସଦସ୍ୟ ବିଜୟନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଏହା ଶିଳ୍ପ ବିରୋଧୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ସମେତ ସାମାଜିକ ସୂଚକରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ LDFର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଏକ "ନୂତନ କେରଳ" ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଶାସନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜୟନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାମୂହିକ କ୍ୟାବିନେଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।
କେରଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୬ରେ ୬୬୫ କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ କୋଟି ହୋଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆର୍ଡ୍ରାମ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଔଷଧ ଅଭାବକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ସୁପର-ସ୍ପେଶାଲିଟି ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ 160ରୁ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଆଶ୍ୱାସନା ମାନକ (NIIBB) ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ KIIBF ଏବଂ ଜାତୀୟ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ (NABARD) ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ, ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ଏବଂ ଡାଏଲିସିସ୍ ସେବା ସମେତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କଭରେଜ୍ ପ୍ରତି ପରିବାର ପ୍ରତି ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4.2 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟନ ସିପିଏମ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମିଳନର ଅଭିଯୋଗକୁ "ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ" ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଠକକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ LDF ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ଏବଂ ଡାହାଣପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତିର ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ନରମ କରିଥିବା ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ LDFର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ରୁବୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପୋଲିସ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ପଦ ତାଲିକାର ବିସ୍ତାର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ଉପରେ କଥା ହୋଇ ବିଜୟନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ କେରଳ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ 3.1 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ କେରଳର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଜୟନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ "ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍" ର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜନତାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ନୀତିର ସଫଳତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି "କେରଳର ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବା ।"
