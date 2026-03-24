ETV Bharat EXCLUSIVE: ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବୁ-କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଜୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, 'ହାଟ୍ରିକ୍ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ ନାହିଁ, ବିଜେପି-ଆରଏସଏସ ସହିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।'
କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ (ETV Bharat)
Published : March 24, 2026 at 10:41 PM IST
ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ: କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ 'ETV Bharat'କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (LDF) ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ LDF ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଲୋକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକଳ୍ପ ଶାସନ ମଡେଲକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବିଜୟନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା, ନିପା ଭାଇରସ ପ୍ରକୋପ ଏବଂ COVID-19 ମହାମାରୀ ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ।