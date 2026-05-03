କେରଳମରେ କିଏ ଗଠନ କରିବ ସରକାର, LDF ନା UDF? ତାମିଲନାଡୁରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ: ସିଇଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ
ସୋମବାର ଫଳାଫଳର ଦିନ । କେରଳମ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ।
Published : May 3, 2026 at 7:19 PM IST
KERALAM ASSEMBLY ELECTION RESULTS : କେରଳମରେ ଶାସକ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (LDF), ବିରୋଧୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (UDF) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସୋମବାରର ଭୋଟ ଗଣତି ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତିନିଟି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କେରଳମରେ ମୋଟ୍ 2,71,42,952 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 79.63 ପ୍ରତିଶତ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ 140 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟର 140 ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ 883 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସୋମବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । 43ଟି ସ୍ଥାନରେ 140ଟି ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟ୍ ଗଣନା ପାଇଁ 15,464 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 140 ଜଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, 1,340 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, 4,208 ଜଣ ମାଇକ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, 4,208 ଜଣ ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ୫,୫୬୩ ଜଣ ଗଣନା ସହାୟକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବ । ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍, ଯାହା ମୋଟ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭୋଟର 1.36 ପ୍ରତିଶତ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଗଣନା କରାଯିବ ।
ଭୋଟ ଗଣନା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ 25 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ।
TN ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026 ତାମିଲନାଡୁରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି: ସିଇଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ
ମେ 4ରେ ତାମିଲନାଡୁର 62ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା, ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୩୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଏମକେ ସରକାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ।
ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା ବିଜୟଙ୍କ TVKର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ନାମ ତାମିଲର କାଚି (NTK) ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ।
ଭୋଟ ଗଣନା ସକାଳ 8ଟାରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ ଗଣନା ସହିତ ଏବଂ ସକାଳ 8:30ଟାରେ ଇଭିଏମରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଗଣନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରାୟ 1.25 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାରୀ, ମାଇକ୍ରୋ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ 75,064 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM)ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ ଗଣନା ପାଇଁ 234ଟି ଗଣନା ହଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ (ETPB) ଗଣନା ପାଇଁ ଆଉ 240ଟି ହଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟ୍ ଗଣନା ପାଇଁ ମୋଟ 3,324ଟି ଗଣନା ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ (RO) ସହାୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ (ARO)ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 4,624 ମାଇକ୍ରୋ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯାଇ ମୋଟ 10,545 ଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମତଦାନ ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ନିୟମର କଡ଼ା ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜଣେ କରି 234 ଜଣ ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲାଟ୍ ଗଣନା ପାଇଁ, ପ୍ରତି 500 ବାଲାଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବୁଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ 1,135 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ARO ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ